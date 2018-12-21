Под Воркутой спасатели помогли выбраться двум автобусам с горняками из снежного плена

Вчера ночью из-за сильной метели в Воркуте застряли два автобуса с горняками. 80 человек оказались в снежном плену и были вынуждены дожидаться помощи. Инцидент произошел около 23:00 в районе поселка Заполярный.

Как рассказал «КП-Коми» директор управления по ГО И ЧС Воркуты Радион Хабибулин, какое-то время спасатели из-за проблем со связью не могли дозвониться до рабочих и определить их точное местоположение.

- Автобусы застряли, но снегоочистительная техника подошла своевременно и разблокировала их. Около 01:30 эти автобусы в сопровождении техники двинулись в сторону населенных пунктов: один в Воркуту, второй в Воргашор, - объяснил собеседник "КП-Коми". - Помощь спасателей людям не потребовалась.

Также Радион Хабибулин опроверг и слухи о судьбе вахтовиков, которые расползлись по Интернету. По словам Радиона Хабибулина, все рабочие уже развезены по домам.

- Они даже поспать успели и проснуться. Не понимаю, кто распространяет информацию, что они все еще в опасности, - недоумевает директор управления. - Все отправлены домой, никто не потерян. Замечу, ничего сверхъестественного не случилось. Воркута находится в таких климатических условиях, где подобное часто случается. Это штатная ситуация.

Сотрудники МЧС и ГО и ЧС пробиваются к шахтерским автобусам.

Сейчас в Воркуте объявлен режим повышенной готовности: занятия в в школах отменены, развернуты пункты временного размещения, перекрыты дороги.

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