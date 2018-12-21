«Видимость нулевая, светили фонарями»: воркутинский горняк о 9-часовом пути домой в страшной пурге

Вчера ночью, 20 декабря, из-за сильной метели в Воркуте застряли два автобуса с шахтерами. 80 человек оказались в снежном плену и были вынуждены дожидаться помощи. Лишь спустя два часа до них добралась снегоуборочная техника и помогла людям выбраться.

Другим горнякам, возвращавшимся на служебных автобусах с работы, тоже пришлось добираться домой с большим трудностями. Один из горняков шахты «Заполярная» рассказал «КП-Коми» о сложном пути домой.

- Мы выехали с остановки у шахты «Заполярная» в 20:00 и добрались до Воркуты только в 5:15. Обычно дорога до дома занимает полчаса, а сегодня ехали 9 часов! По дороге видели застрявшие в сугробах грузовую машину и пять легковушек. Водителей не было, думаю, что их эвакуировали сотрудники МЧС, - отметил Николай Шелудько (имя и фамилия изменены).

Пурга в прошедшую ночь разгулялась не на шутку. Из окна автобуса видимость составляла не больше двух метров, а на улице — пять метров. По словам Николая, ветер был такой силы, что за три минуты на улице человек промерзал насквозь. Было ощущение, что стоишь не в теплых зимних вещах, а в ветровке.

- Часть пути автобус ехал за трактором, остальную часть сам. Через 14 километров техника нас оставила. Объяснили тем, что требуется помощь другим людям. Еще около десяти километров пришлось добираться самостоятельно. Поехали сами, зажгли фонари, пытаясь осветить путь. МЧС не было, пытались сами позвонить спасателям, но дозвониться не удалось. Но ура, все позади, и я дома, - отметил горняк.

Кстати, ночью в плену у бури на дороге в Воркуте оказался и маршрутный автобус №102. Тогда на место выехали воркутинские спасатели, но их помощь не потребовалась. После прибытия спецтехники автобусы благополучно проследовали до пункта назначения. Сейчас расчистка автодороги «Кольцевая» продолжается. Передвижение транспорта по автодороге ограничено, поскольку на ней работает снегоуборочная техника.

Сейчас в Заполярье продолжает бушевать пурга, поэтому с утра в городе было прервано автобусное сообщение, а владельцев личного автотранспорта попросили воздержаться от поездок. Для сообщения Воркуты с поселками и доставки рабочих на шахты были организованы колонны с автобусами. Одна из них, в которой горняки возвращались домой, ранним утром застряла на автодорожном «кольце» под Воркутой. По сообщению паблика «Воркута-не мед», транспорт сейчас медленно движется по пути к дому.

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Вчера ночью из-за сильной метели в Воркуте застряли два автобуса с шахтерами. 80 человек оказались в снежном плену и были вынуждены дожидаться помощи. Инцидент произошел около 23:00 в районе поселка Заполярный (подробности).

В течение дня воркутинская пурга потеряет силу, и в город придут морозы

В Воркуте разбушевавшаяся метель в течение дня будет терять свою силу, а аномально теплая погода сменится крепкими морозами. Об этом "Комсомолке" сообщили в КомиЦГМС. (подробности).