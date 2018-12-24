Новый год 2018-2019 в Сыктывкаре: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Во время новогодних праздников вам не хочется сидеть дома, но вы не знаете куда пойти? Не беда! Специально для вас «Комсомолка» представляет программу гуляний в Сыктывкаре.

Когда: 29 декабря, 14:00

Что: Братец Кролик и Братец Лис»

Где: Театр оперы и балета Республики Коми, Коммунистическая, 32

Стоимость: от 200 до 300 рублей

В преддверии новогодних праздников 22, 23, 29 декабря и в дни январских каникул Театр оперы и балета Республики Коми обещает порадовать зрителей всероссийской премьерой детского мюзикла-вестерна. Это история про ловкого Кролика и коварного Лиса; хотя герои и называют друг друга словом «братец», отношения между ними далеко не братские. В новой сказке зрителей ждёт встреча и с другими знакомыми им героями: неуклюжим Братцем Медведем, умником Братцем Черепахой, прекрасной мисс Белкой и множеством других персонажей. Необычным участником действия спектакля выступит театральный оркестр, а юные зрители смогут включиться в интерактивный формат самого мюзикла.

Когда: 29 декабря, с 20:00 до 04:00.

Что: Дискотека 90-х

Где: Центр досуга и кино «Октябрь», Сыктывкар, ул. Советская, 53.

Стоимость: 300 рублей

Организаторы обещают караоке, два танцпола, мега звук, лучших диджеев и Дед Мороза со Снегурочкой. Кроме того, для зрителей выступят артисты с зажигательными номерами. И все это – под старое доброе диско в стиле 90-х.

Сыктывкар окунется в музыку 90-х

Когда: 30 декабря в 11:00

Что: Новогоднее шоу «Тайна пиратских сокровищ»

Где: КСЦ «Ренова», Сыктывкар, ул. Димитрова, 14/1

Стоимость: 800, 1000 и 1200 рублей в кассах «Реновы» и ЦУМ

В канун Нового года, 30 декабря, в Сыктывкаре в КСЦ «Ренова» впервые пройдет единственное новогоднее шоу международного уровня для детей и взрослых «Тайна пиратских сокровищ». Для зрителей приготовили сюрпризы, вырастающую ёлку и волшебную встречу с Дедом Морозом со Снегурочкой. Уникальное, яркое, красочное и незабываемое представление подарит жителям и гостям столицы Коми московский театр людей и кукол «Чудаки».

В Сыктывкаре впервые пройдет впервые пройдет единственное новогоднее шоу международного уровня для детей и взрослых

Когда: 1 января, 01:30

Что: праздничный салют

Где: Кировский парк, Стефановская площадь.

Запуск 190 залпов начнётся с правого берега реки Сысола напротив Кировского парка. Жители и гости увидят пиротехническое представление с построением таких огненных фигур, как пионы, хризантемы, кольца, волны и пальмы в широкой цветовой гамме. Также небо над новогодним Сыктывкаром озарят эффекты «камуро», «корона» и «парча» золотых и серебряных оттенков. Средний темп стрельбы составит 31 выстрел в минуту.

Когда: 1 января в 13:00

Что: пробежка «Муромская дорожка-2019»

Где: сбор у Стефановского собора

Организаторы приглашают сыктывкарцев встретить Новый год трезво, а именно — выйти на пробежку 1 января. Это всероссийская акция под названием «Муромская дорожка» пройдет в первый день года сразу в нескольких городах России, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. Начало пробежки назначено на 13:00, а перед этим в 11.00 прочитают молебен. Участники акции начнут пробежку от Свято-Стефановского кафедрального собора, пересекут парк имени Кирова и вернутся обратно. Слоган мероприятия: «Станем примером для наших детей, как когда-то примером стал для всего народа Илья Муромец».

Православных сыктывкарцев ждет сразу несколько мероприятийФото: Архив "КП"

Когда: 4 января, с 12:00 до 15:00

Что: Yoga Intensive

Где: Первомайская, 70А, аудитория 310

Стоимость: 600 рублей

Всем любителям активно и с пользой провести время обещают глубокую работу в асах, которая позволит прочувствовать свое тело, сделать его крепким, красивым и пластичным. В течение трех часов участники мастер-класса будут заниматься динамической медитацией, которая позволит успокоить мысли, расслабиться внутренне и почувствовать бодрость.

Стань поспокойнее на мастер-классе по йоге

Когда: 4 января, с 14:00

Что: концерт «Зимние забавы»

Где: национальная библиотека Республики Коми, Советская, 13.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Дни авторской песни в Национальной библиотеке РК». Проект предполагает создание открытой концертно-репетиционной площадки для сотворчества клубов любителей авторской песни, авторов-исполнителей, любителей петь под гитару, слушателей. Специально для вас свой талант продемонстрируют Ирина Конова, Юрий Беляев, Анатолий Вотяков, Ринат Газизов, Дарья Солодянкина, Олег Ветошев, Александр Некрасов, Иван Кучеренко и другие.

Когда: 7 января, 11:00

Что: спектакль Power of Fire «МириадА»

Где: Театр оперы и балета, ул. Коммунистическая, д. 32

Стоимость: от 350 рублей

Вторая сказка из цикла - «Сказки в темноте» расскажет историю целого грибного царства. Эта история о том, что у каждого есть свое место в этом мире, то место, где он не будет одинок, где он счастлив и в нем нуждаются. И как всегда - каждый зритель увидит что-то свое, важное именно для него.

«МириадА» - эта история о том, что у каждого есть свое место в этом мире

Когда: 8 января, с 11:30

Что: рождественская елка

Где: место сбора у Свято-Стефановского храма

Сыктывкарцев приглашают на елку, посвященную празднику Рождества Христова. В 11:30 от Свято-Стефановского собора начнется крестный ход, который пройдет до главной площади столицы - Стефановской. В крестном ходе примут участие архиепископ Питирим и Глава Коми Сергей Гапликов. На площади состоится праздничный молебен и развернутся народные гулянья.

Когда: 8 января, 13:00

Что: рождественская прогулка по городу

Где: сбор у здания епархии, улица Бабушкина, 20

«Айда с нами! Будем пить чай и петь колядки!» - зазывают организаторы гуляний. Молодые и активные православные сыктывкарцы устраивают веселое мероприятие в центре столицы Коми с песнями и играми.

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