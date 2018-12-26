Билеты на концерт Ольги Бузовой в Сыктывкаре расходятся, как горячие пирожки

15 февраля бывшая участница, а ныне ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Бузова выступит в Сыктывкаре с сольным концертом. Билеты на него поступили в продажу 13 декабря. Как рассказали "КП-Коми» в кассе «ЦУМа», расходятся они, «как горячие пирожки».

- Покупают их хорошо. В основном берут билеты на танцпол за 1500 тысячи, но и VIP места за 5 тысяч рублей тоже покупают. Приходят как девушки, так и парни. Молодые люди, покупая билет, просят положить его в концерт, чтобы подарить его своим девушкам на день всех влюбленных, - пояснила билетерша.

Сайт по продаже билетов онлайн показывает, что на концерт поп певицы уже продано 13 билетов на VIP места, 30 билетов на секторы по бокам сцены. Выступит певица в универсальном-спортивном комплексе «Орбита». Звезда споет свои хиты в центральном зале, который рассчитан на 600 сидячих мест.

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Справка «КП-Коми»

Известность Бузова получила в то время, когда являлась участницей, а затем ведущей скандального телешоу «Дом-2» на канале ТНТ. Позже она работала главным редактором издания «Мир реалити-шоу. Дом-2», снималась в фильмах «Бармен», «Держи удар, детка!», «Жги!», «Zомбоящик», а также в эпизодах сериалов «Универ», «Бедные люди», «Зайцев+1» и других.

В 2011 году Ольга Бузова начала заниматься музыкальной деятельностью, выпустив сингл «Не забывай», записанный вместе с рэпером T-killah. В 2017 вышел хит певицы «Под звуки поцелуев», в чарте iTunes в России занимавший 1 место 2 дня подряд. Успешный одноименный дебютный альбом увидел свет в октябре 2017 года, а с начала 2018 года Бузова начала активную гастрольную деятельность. В июле певица была одним из участников фестиваля VK FEST в Санкт-Петербурге.