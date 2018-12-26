2018-12-26T15:17:00+03:00
Общество

Мнение народа: мэр Воркуты должен получать не больше 200 тысяч рублей

Градоначальник Игорь Гурьев провел опрос на своей странице в «ВКонтакте»
Ольга СОЛОВЕЙ
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Попросит ли Игорь Гурьев о снижении своей зарплаты?Попросит ли Игорь Гурьев о снижении своей зарплаты?
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17 декабря мэр Воркуты Игорь Гурьев запустил необычный опрос на своей странице в «ВКонтакте». Из-за уменьшения доходной части местного бюджета почти на 600 млн рублей (в 2018 году она составляла 3 млрд 965 млн 903 тыс., а в 2019 году сократится до 3 млрд 370 млн 741 тыс.), он захотел понизить себе зарплату, но насколько именно - решил узнать у общественности.

Вчера, 25 декабря, голосование закончилось. Большинство проголосовало за вариант «до 200 тысяч рублей» - 1358 человек. На втором по популярности месте ответ «не считаю чужие деньги» - 1344 голосов. На третьем месте ответ «до 100 тысяч рублей» - 1151. 542 человека уверены, что Игорь Гурьев должен работать бесплатно. Всего лишь 426 пользователей соцсетей платили бы мэру меньше 300 тысяч рублей и 371 – меньше 400 тысяч.

Как рассказал «КП-Коми» сам Игорь Гурьев, опрос проводился не просто для галочки.

- Думаю, что глава Совета города учтет результаты соцопроса при дальнейшем согласовании моей заработной платы. Результаты голосования может посмотреть любой желающий, но итоговое решение будет приниматься с учетом нагрузки и специфики моей работы. Я сделал опрос, чтобы люди увидели, что мне нечего скрывать в такой щекотливой теме, - отметил градоначальник.

Зарплату Игорю Гурьеву сможет пересмотреть глава городского округа Юрий Долгих, за которым закреплена обязанность назначать зарплату мэру города, если мэр Воркуты к нему официально обратится. Градоначальник пообещал, что в ближайшее время обсудит с ним сокращение своей зарплаты.

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