Сыктывкарский мастер-ремонтник Петр Музыка снимает фильм о любви

В Сыктывкаре группа амбициозных и творчески одаренных молодых людей взялась снять кинофильм, в сюжет которого легли любовные перипетии молодой девушки и ее матери. Итог их совместного кинопроекта будет носить название «Вместо меня». Режиссер будущей мелодрамы Петр Музыка рассказал «КП в Коми» о работе над фильмом.

Петр Музыка: "Мне захотелось рассказать о сложных отношениях внутри пар, о том, как конфликт отцов и детей влияет на чувства между молодыми людьми"Фото: Предоставлено героем публикации

- Когда-то я услышал песню Жени Малаховой «Мама», и в голове сразу же возник сюжет фильма о женщине, которая воспитывает дочь в строгих правилах. Мне захотелось рассказать о сложных отношениях внутри пар, о том, как конфликт отцов и детей влияет на чувства между молодыми людьми, - рассказал, как возникла идея создания фильма Петр Музыка.

В основе сюжета — история любви молодой девушки, которая испытывает нежные чувства к парню. Но внезапно выясняется неожиданный факт: отец молодого человека когда-то был влюблен в мать главной героини.

Над сценарием кропотливо работали сразу три автора: Петру помогали студент Коми республиканского коллежа культуры им. В.Т. Чисталева Антон Костромин и Михаил Сахаров — режиссер из Брянска, проходивший обучение в США у американского кинорежиссера Брайна Юзна (снял фильмы «Чернокнижник», «Гайвер», «Реаниматор», «Дагон»).

Все участники съемки вовлечены в процесс творчестваФото: Предоставлено героем публикации

Все роли исполняют актеры-любители и лишь на роль мамы режиссер пригласил профессиональную актрису Светлану Малькову (служит в Академическом театре драмы имени Виктора Савина).

- Я не проводил кастинг, оценивал артистов по внешним данным. Видел актеров на любительских сценплощадках и приглашал на съемку. Все артисты отлично справляются со своими задачами, играют точно и реалистично, - такую оценку дает режиссер артистам.

Конечно, с особой гордостью Петр Музыка рассказывает о работе актрисы драмтеатра.

- Светлана долго не думала, сразу согласилась участвовать в съемках, ей показался интересен наш проект. У меня захватывает дух от того, как она играет. Сразу видна работа настоящего профессионала, прошедшего серьезную актерскую школу, - заявил «КП в Коми» режиссер.

Актриса театра драмы Светлана Малькова сразу же согласилась участвовать в съемкахФото: Предоставлено героем публикации

И хотя Петр не имеет творческого образования, более того, по своей профессии он обычный слесарь-ремонтник, но в кресле режиссера молодой человек чувствует себя вполне уверенно. И это оправдано. У Петра есть опыт участия в кинопроектах. В 2014 году он сыграл главную роль в художественном фильме сыктывкарского режиссера Игоря Нестерова «Кровин», а в прошлом году снял первый социальный фильм «Бег в новую жизнь» - киноповесть о двух парнях, страдающих алкогольной зависимостью, один из которых пытается встать на верный путь.

Молодой режиссер накопил серьезный опыт съемки кинофильмов на одном энтузиазме, без бюджета и влиятельных продюсеров. Поэтому уже сейчас Петр строит планы по поводу будущих кинопроектов, а премьера картины «Вместо меня» запланирована на осень. Показ фильма пройдет в центре «Октябрь».