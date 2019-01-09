Волки бегают под Сыктывкаром и таскают собак в Визинге: хищники продолжают держать людей в страхе

Жители Коми обеспокоены растущей активностью волков. Серые хищники продолжают бесстрашно выходить в населенные пункты и таскать собак. В новогодние каникулы было зафиксировано несколько случаев появления животных. «Комсомолка» собрала свежие новости о серых разбойниках в Коми.

Сыктывкар

Жительница поселка городского типа Верхняя Максаковка Елена Якименко написала в соцсетях, что недалеко от столицы Коми бегают серые хищники: «2 января в 21.30 около остановки «Школа-интернат» на трассе Затон-Максаковка перебегали дорогу два огромных волка. Берегите себя!»

Усть-Вымский район

Местные жители фотографируют следы хищников на снегу. Фото: соцсети.

Жители Усть-Вымского района создали группу в соцсетях под названием «Волки», куда они скидывают всю информацию о лесных хищниках. Последнее сообщение датировано 4 января: «Внимание! Появились следы на газопроводе автодороги к поселку Илья-Шор». Местный житель Даниил Максименко в конце декабря написал, что в районе деревни Гам орудуют три волка: «Шел пешком до Жешарта и увидел, как из леса выскочил небольшой волк, а за ним следом появились еще два. Прошли мимо меня, не тронули».

Визинга

В Сысольском районе волки чувствуют себя вольготно. Фото: соцсети.

30 декабря на улице Радужная в селе Визинга местные жители обнаружили останки собаки, которую ночью задрали волки. «И это всего в паре метров от домов», - сетуют люди.

Пажга

В Пажге, чтобы защитить местное население от серых хищников, активисты Молодежного совета решили сколотить группу под названием «Ночной дозор».

Молодые люди встали на защиту родного села

Они патрулируют село по ночам, отгоняя волков в лес. Как результат - в конце декабря удалось застрелить 50-килограммового волка. Сейчас волки заходят в Пажгу реже, зато стали часто наведываться в Ыб. Но тревогу бьют и жители отдаленных лесных поселков.

Отметим, что с начала года в Республике Коми добыли 126 волков. Минприроды Республики Коми сообщает, что держит на контроле ситуацию с регулированием численности волков и реагирует на каждое сообщение о появлении хищников в населённых пунктах. Благодаря решению о регулировании численности волков разрешения на добычу волков выдаются вне сроков проведения любительской и спортивной охоты.

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