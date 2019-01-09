Жизнь после праздников: психолог о том, как прийти в себя после новогодних каникул

Продолжительные праздники подошли к концу, а значит пора настраиваться на работу. Это не так легко, как кажется. Руководитель центра научно-практической психологии Сыктывкара Елена Юркина делится секретами, как быстро и безболезненно вернуться в деловой режим.

- Вход в рабочую колею после длительного отпуска, болезни или отдыха практически всегда тяжел, - говорит Елена Юркина. - Он сопровождается ленью, подавленностью и просто снижением энергетического тонуса. Именно поэтому период в 1-2 недели после новогодних праздников часто еще называют адаптационным. Но есть несколько психологических лайфхаков, которые возвращают человека в рабочий ритм и помогают ускорить привыкание к трудовым будням.

Лайфхак №1: раньше ложитесь спать

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Адаптируйте свой режим дня под рабочие условия. Дело в том, что самый большой стресс организм испытывает не потому, что вы так уж не любите свою работу, а потому, что происходит слишком резкий переход от одного образа жизни к другому. Предположим, на новогодних каникулах вы вставали после обеда, много ели, смотрели сериалы, не вставая с постели, ложились спать под утро. А тут работа, которая требует раннего подъема, активности, общения с другими людьми. Резко перенастроиться любому организму тяжело, вот он и страдает. Вам нужен ранний подъем и ранний отход ко сну. Причем все это нужно делать в одно и то же время. Конечно, если вы «сова», то это вас не сделает «жаворонком», но зато по утрам вы перестанете ненавидеть всех людей, а будете чувствовать себя хотя бы работоспособным.

Кроме того, распишите вперед на всю рабочую неделю, что вы будете надевать на работу. Если для мужчин это не проблема, то многие женщины с утра ломают голову, что же надеть, переживают, что из-за этого опоздают.

Лайфхак №2: создавайте ритуалы/привычки

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Ничто так не помогает войти в колею, как ежедневные привычки. Утренний душ, чашка ароматного кофе до того, как приступить к работе, определенная музыка под различные виды работ, деловой стиль одежды. Все это так называемые в нейролингвистическом программировании «якоря», которые служат «пусковой кнопкой» и сигнализируют нашему мозгу и телу - «пора поработать». Главное правило - они должны повторяться ежедневно в рабочих буднях, и они должны безусловно вам нравиться. Иначе не сработает.

Лайфхак №3: поощряйте себя за подвиги

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Это тот самый метод поощрения, который когда-то использовал ученый Иван Павлов со своими подопытными собаками. Это реально работает и с людьми. Та часть нашего мозга, которая отвечает за бессознательное, моментально улавливает, что нам идет на пользу, а что - вредит. И если работа для вас - это стресс, то компенсировать этот «вред» могут постоянные вознаграждения за пусть и небольшие, но результаты. Заранее пропишите, что для вас маленькие радости (посещение кафе, небольшой шоппинг, конфетка). За каждый рабочий «подвиг» поощряйте себя. Например, встали и пришли на работу вовремя, встретились с «тяжелым» клиентом, написали отчет и тому подобное. Ваш мозг быстро сообразит, что результат сопровождается бонусом, и вам легче будет вновь приступать к работе.

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