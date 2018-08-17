Лайфхак: как провести отпуск с пользой для тела и души?

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-17T14:26:48+03:00

Отправляясь на юг, помните, что на акклиматизацию уйдет минимум 3-4 дня. Люди пожилого возраста и малыши более чутко реагируют на смену климата. Фото: из архива "КП"

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И хотя лето клонится к закату, многие жители Коми только-только начали собирать чемоданы и готовиться к отпуску. Как отдохнуть, чтобы по приезде в южные страны не было мучительно больно от затянувшейся акклиматизации, солнечных ожогов и экзотической пищи? И как провести беззаботные дни отпуска, чтобы вернуться на работу полным сил? Об этом «КП в Коми» спросила известного врача Сергея Попова и психолога Юлию Першукову.

Сергей Попов, врач

- Отдыхать следует в своей климатической широте, то есть перемещаться «горизонтально»: с запада на восток или наоборот. Переезды с севера на юг и обратно, особенно на короткое время, чреваты негативным воздействием на организм.

- Акклиматизация в южных регионах длится обычно 3-4 дня, но понимать, что акклиматизация включает в себя адаптацию к температурному режиму, часовому поясу, влажности воздуха, местной воде и многим другим параметрам.

- Чутко реагируют на смену климата пожилые люди и дети младшего возраста, им понадобиться больше времени на акклиматизацию.

- Алкоголь в жару и особенно на солнце — прямой удар по сердцу и сосудам, вторично страдают почки и печень.

- Не стоит проводить много времени на солнце. Повышенное солнечное облучение в условиях жары могут спровоцировать развитие многих болезней.

- Полезно загорать утром до 10 часов и вечером после 17 часов. В остальное время желательно прятаться от прямого воздействия солнечных лучей, то есть в тени.

- Белокожим людям рекомендуется наносить солнцезащитные кремы, а смуглым достаточно использовать крем только в первый день пребывания на пляже.

- На пляже головной убор обязателен для всех!

- Осторожно пробуйте экзотические блюда. Обилие специй в пище может привести к гастриту, чрезмерно жирные блюда — к панкреатиту, а непривычные продукты опасны несварением желудка или даже отравлением.

- Носите с собой бутилированную воду, которой можно ополоснуть руки или запить еду. В крайнем случае водичкой можно промыть желудок.

Ну а, чтобы отдохнуть не только физически, но и психологически следует придерживаться рекомендациям психолога Юлии Першуковой:

- Оставить работу на работе, поэтому лучше не открывать рабочую почту, не совершать рабочие звонки.

- Организовать отдых наилучшим для себя образом, исходя из личных предпочтений. Если больше всего вам хочется понежиться на солнышке, значит выбирайте пляжный отдых, если вы отдыхаете, открывая для себя что-то новое, то возьмите экскурсионные программы, если отдых без выезда, то подумайте, что можете посетить в своем городе.

- Наполните свой отдых любимыми занятиями – хобби, встречами с друзьями, спортивными мероприятия и т.д. В любимом деле мы не только отдыхаем, но и наполняемся новыми силами.

- Уделяйте внимание тому, что обычно отодвигается в суете дней - своему внутреннему состоянию, личностному росту, это можно сделать через чтение книги, через просмотр кинофильма с глубоким внутренним смыслом, через посещение тренингов личностного роста.

- Мыслите позитивно, качество отдыха во многом зависит от того, как и о чем вы думаете.