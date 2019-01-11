2019-01-11T11:31:39+03:00
Общество

Страшное ДТП с автобусом и лесовозом в Коми: пострадали 22 человека

Всего в пассажирском автобусе находилось 32 человека, из них 4 детей
Алиса КОЗЛОВАОльга СОЛОВЕЙАнастасия МАШКАЛЕВА
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Фото МЧС по КомиФото МЧС по Коми
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Вчера под Сыктывкаром произошло серьезное ДТП: в 19:10 в черте города на 4 километре автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск автобус №25 столкнулся с лесовозом. Всего в ДТП пострадали 22 человека. Публикуем, что известно к этому часу.

Как сообщает ГИБДД по Сыктывкару, лесовоз при повороте налево в сторону реки не предоставил преимущество автобусу, который двигался со стороны Сыктывкара в сторону Краснозатонский. По мнению сыктывкарских общественников, эта авария произошла из-за того, что водитель тяжеловоза в момент ДТП пытался объехать пункт весового контроля.

Инфографика Анатолия Девяткова

Инфографика Анатолия Девяткова

«Это ДТП случилось по глупости водителя лесовоза и по недомыслию руководителей ГИБДД, которые не просчитывают риски при установке автомобильных весов», - считает юрист Виктор Торлопов.

Фото МЧС по Коми

Фото МЧС по Коми

Всего в пассажирском автобусе находилось 32 человека, из них 4 детей. В результате ДТП пострадали и взрослые, и дети. По последним данным Минздрава, из 22 двух человек, получивших травмы, госпитализация потребовалась только для 8 человек. Известно, что 2 детей направлены на лечение в Детскую республиканскую больницу, 3 взрослых сейчас находятся в Коми республиканской больнице и еще 3 человека были отвезены в Эжвинскую больницу. Среди травм — переломы челюсти, бедра, грудной клетки, костей носа, резаные раны лица и кистей.

Как сообщили в МЧС по Коми, всем пострадавшим оказывали помощь специалисты психологической службы Главного управления. На месте происшествия также работала следственно-оперативная группа.

Фото МЧС по Коми

Фото МЧС по Коми

По факту ДТП в МВД по Республике Коми возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Назначено проведение ряда экспертиз.

Фото МЧС по Коми

Фото МЧС по Коми

Известно, что водитель МАЗа в течение года трижды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, из них дважды - за превышение скорости. Мы продолжим следить за развитием событий.

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Страшное ДТП с автобусом и лесовозом в Коми: жертвами аварии стали 22 человека.

Страшное ДТП с автобусом и лесовозом в Коми: жертвами аварии стали 22 человека.

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