«Укус женщины» и «Трэш»: топ-10 самых упоротых названий конфет

Под Новый год дети Коми несут из школ сладкие подарки. Раз в году они отрываются по полной, наедаются вдоволь конфет, и родители не могут ничего возразить, наблюдая, как растут по углам горы бумажных оберток. Остается только взять эти обертки в руки, посмотреть на них и… найти много чего неожиданного. Иногда фантазия кондитеров зашкаливает и они дают своим изделиям такие названия, что ум за разум заходит. Так, в новогоднем подарке, который принес сыктывкарский школьник домой, обнаружились конфеты с крайне странными названиями. Поделимся некоторыми своими находками.

1. "Арфа"

Неплохое название, музыкальное. Непонятно только, как соотносится с картинкой на фантике, где изображена голова античной статуи. Трудно понять логику маркетологов кондитерской фабрики. Скорее всего, у них просто не влез первоначальный вариант «Афродита», поэтому его сократили до «арфы», а изображение оставили.

Конфеты под названием "Арфа"Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

2. "Юма"

Таинственное слово из трех букв, сопровождаемое изображением короны.

Пытались нагуглить, что это слово может означать: пустыню в Северной Америке, священный день у мусульман, племя индейцев. Но не нашли ничего про монархов, дворцы и короны.

Конфеты под названием "Юма"Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

3. "Укус женщины"

Детей родители и так часто припугивают: «Не суй пальцы в розетку – электричество укусит» или «Не дразни собак – куснуть могут». Теперь благодаря новогодним угощениям у детей может сформироваться еще один страх – не показывай на тетю пальчиком – откусит.

Конфеты под названием "Укус женщины"Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

4. "Шекснинский рай"

Шексна – город в Вологодской области, с березками и панельными домами. Но, согласно оформлению фантика, теперь в нем откуда-то образовалась пустыня, в которой растут пальмы и бродят верблюды, и все это называется раем. Как думаете, а можно ли вообще есть такие конфеты, если вспомнить, что в рай можно попасть только одним способом – после смерти?

Конфеты под названием "Шекснинский рай"Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

5. "Настена Сластена со вкусом вареной сгущенки"

Так и воображаешь себе эту несчастную девочку, которую кто-то попробовал на вкус и выяснил, что на вкус она – вареная сгущенка.

Конфеты под названием "Настена Сластена со вкусом вареной сгущенки"Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

6. "Бананоман"

Мания, как известно, вид психического расстройства. Интересно себе представить персонажа, который свихнулся на бананах.

7. "Ласковый мерзавец"

Вот и до производителей сладостей из глубинки докатился с запозданием хит начала 2000-х «Шоколадный заяц», откуда взята строчка для названия конфеты. А что, хорошее название, детское.

Конфеты под названием "Ласковый мерзавец"Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

8. "Треш/thrash"

Как-то боязно пробовать конфету, которая в переводе с английского называется «бить, лупить, молотить». Возможно, авторы немного напутали и хотели взять другое, более популярное английское слово – trash, но и у него первое значение «мусор». Не, пожалуй, лучше не пробовать.

Конфеты под названием "Трэш"Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

9. "Харитоша"

Вот оно, самое подходящее название, в советских традициях. Но по фантику выясняется, что этим вполне человеческим русским именем названа очень странная собака породы такса в ковбойской шляпе, и оно для чего-то продублировано на английском: HARITOSHA.

Конфеты под названием "Харитоша"Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

10. "Свет души"

Двусмысленное название, которое можно прочитать и как призыв наподобие «Уходя душите свет». И, главное, казалось бы: при чем тут подсолнухи на картинке?

Конфеты под названием "Свет души"Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

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