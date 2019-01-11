В офисе компании, который принадлежит лесовоз, повавший в ДТП в Коми, проходят обыски

Лесовоз, который накануне стал участником ДТП возле краснозатонского моста, принадлежит ООО "СЛДК".

Как рассказал "Комсомолке" юрист компании Алексей Сивков, пока рано делать какие-либо выводы по поводу инцидента.

- Еще не установлена чья-либо вина в случившемся. Проходят следственные мероприятия. Сейчас в офисе компании идет обыск, - пояснил представитель "СЛДК".

Кроме того, компания готова оказать пострадавшим помощь в лечении и реабилитации. Для этого нужно прийти по адресу Лесозаводская, 15 или позвонить по телефону: +7 (8212) 40–00–04.

Напомним, что ужасное ДТП произошло в Сыктывкаре вчерашним вечером, примерно в 19 часов 5 минут, на 2 километре автодороги «Сыктывкар – Троицко-Печорск». Автобус №25 столкнулся с лесовозом марки «Мерседес». Последний при повороте налево в сторону реки не предоставил преимущество автобусу, который двигался со стороны Сыктывкара в сторону поселка Краснозатонский. В результате ДТП пострадало 22 человека, пять из которых — дети.

Справка "КП-Коми"

ООО «Сыктывкарский ЛДК» является одним из крупнейших производителей пиломатериалов в Республике Коми с общей мощностью производства более 150 тысяч м³ пиловочника год.

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