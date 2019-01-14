2019-01-14T15:22:46+03:00
Общество

«Самим сделать ремонт в новом офисе не по силам»: правозащитной организации в Коми нужна помощь

Участники общественной организации «Аппарель» - люди с инвалидностью
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Ильи КостинаФото Ильи Костина
Изменить размер текста:

У известной в Коми правозащитной организации людей с инвалидностью «Аппарель» появился собственный офис. Помещение на улице Советской общественникам безвозмездно предоставила мэрия. Дело осталось за малым — сделать ремонт и въезжать в офис. Однако участники общественной организации — люди с инвалидностью. Самим сделать ремонт не по силам, поэтому они надеются на помощь благотворителей.

Новый офис — это помещение на первом этаже дома №11 по улице Советской. Есть удобный вход со стороны улицы. Это немаловажно, потому что позволит принимать маломобильных граждан. Сейчас общественники нуждаются в помощи плотников, штукатуров, монтировщиков гипсокартонных стен и расклейщиков обоев. Они будут рады строительным материалам и посильной материальной помощи.

Фото Ильи Костина

Фото Ильи Костина

- Уже откликнулось несколько человек. В частности, электрик Лев Бойко обещал безвозмездно сделать электропроводку. Максим Размыслов - подключить сантехнику. Предприниматель Кирилл Сандровский прислал двух рабочих, которые освобождают помещение от строительного мусора. Сейчас нужна машина, чтобы его вывести. Нужны материалы - фанера, гипсокартон, двери и пластиковые окна, - поделился руководитель Коми региональной организации людей с инвалидностью «Аппарель» Илья Костин.

Фото Ильи Костина

Фото Ильи Костина

Отметим, что «Аппарель» действует с 2014 года. Общественники помогают людям с инвалидностью бороться за справедливость, бездомным восстанавливать документы и, тем самым, получать шанс на пенсию и другие социальные выплаты. Также в рамках нового проекта «1780» они занимаются благоустройством города. Так, в сентябре благодаря этой инициативе в Кировском парке появились игровые столы со скамейками. В багаже организации - огромное количество добрых дел. Но вот собственного офиса команда «Аппарели» не имела до сих пор.

Желающие помочь в ремонте своими руками могут обратиться по телефону: 8 (912) 863-66-66 (Илья Костин). Финансовую помощь можно перевести на тот же номер, либо на карту Сбербанка № 4276 2800 1922 3582.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Главное - не еда»: как проект «Сытый гражданин» спасает бездомных и малоимущих в Сыктывкаре

«Комсомолка» пришла в субботу к гаражам — туда, куда бездомные приходят за едой, общением и советом (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Бомбы, обмороки и звонки в службу «112»: с каких происшествий начался новый год в Коми
Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в аварии возле краснозатонского моста
В связи с резонансным ДТП вблизи краснозатонского моста в столице Коми перенесли место для купели
Полиция Воркуты будет искать преступников, которые украли фигуру Снегурочки
Во время новогодних каникул в Сыктывкаре родились три двойни
В Коми комфортная погода в середине недели сменится снегопадами
В Сыктывкаре водитель сбил пенсионерку и скрылся
Под Ухтой иномарка врезалась в КамАЗ
В Усть-Вымском районе мужчина купил в сети колеса и остался без денег
В центре Сыктывкара загорелся Nissan Qashqai
В Сыктывкаре автобус попал в тройное ДТП
В Сыктывкаре продлили арест бывшему гендиректору «Северной нефти»
В Усть-Куломском районе столкнулись два грузовика
В Сыктывкаре на 18 дней перекроют улицу Оплеснина
На пожаре в Сысольском районе погибла женщина-инвалид
Усинца будут судить за то, что он нашел карту и потратил деньги с нее
Причины аварии вблизи краснозатонского моста разберут на уровне Главы Коми
Какими необычными именами называют детей в Сыктывкаре?
В Крещение в Коми будет оборудована 41 купель
ОАЭ, WhatsApp и видео: где уральцы провели Новый год
В Коми подорожали яйца, молоко и помидоры
Пьяная ссора сыктывкарцев закончилась поножовщиной
Пострадавшие в ДТП на краснозатонском мосту проходят лечение в Сыктывкаре