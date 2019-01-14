«Самим сделать ремонт в новом офисе не по силам»: правозащитной организации в Коми нужна помощь

У известной в Коми правозащитной организации людей с инвалидностью «Аппарель» появился собственный офис. Помещение на улице Советской общественникам безвозмездно предоставила мэрия. Дело осталось за малым — сделать ремонт и въезжать в офис. Однако участники общественной организации — люди с инвалидностью. Самим сделать ремонт не по силам, поэтому они надеются на помощь благотворителей.

Новый офис — это помещение на первом этаже дома №11 по улице Советской. Есть удобный вход со стороны улицы. Это немаловажно, потому что позволит принимать маломобильных граждан. Сейчас общественники нуждаются в помощи плотников, штукатуров, монтировщиков гипсокартонных стен и расклейщиков обоев. Они будут рады строительным материалам и посильной материальной помощи.

Фото Ильи Костина

- Уже откликнулось несколько человек. В частности, электрик Лев Бойко обещал безвозмездно сделать электропроводку. Максим Размыслов - подключить сантехнику. Предприниматель Кирилл Сандровский прислал двух рабочих, которые освобождают помещение от строительного мусора. Сейчас нужна машина, чтобы его вывести. Нужны материалы - фанера, гипсокартон, двери и пластиковые окна, - поделился руководитель Коми региональной организации людей с инвалидностью «Аппарель» Илья Костин.

Фото Ильи Костина

Отметим, что «Аппарель» действует с 2014 года. Общественники помогают людям с инвалидностью бороться за справедливость, бездомным восстанавливать документы и, тем самым, получать шанс на пенсию и другие социальные выплаты. Также в рамках нового проекта «1780» они занимаются благоустройством города. Так, в сентябре благодаря этой инициативе в Кировском парке появились игровые столы со скамейками. В багаже организации - огромное количество добрых дел. Но вот собственного офиса команда «Аппарели» не имела до сих пор.

Желающие помочь в ремонте своими руками могут обратиться по телефону: 8 (912) 863-66-66 (Илья Костин). Финансовую помощь можно перевести на тот же номер, либо на карту Сбербанка № 4276 2800 1922 3582.

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