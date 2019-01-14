В Коми жители села сами сделали каток из замерзшего озера

Конец 2018-го года прошел для жителей Коми под девизом «Помоги себе сам!». В Усть-Усе с подачи общественника вскладчину купили новогоднюю елку, а печорец Павел Третьяков самостоятельно уже не первый год залил для местной ребятни каток в городе.

Сейчас эти ряды пополнили и жители поселка Мутный Материк. Они самостоятельно сделали каток из замерзшего озера. Как рассказал «КП-Коми» автор проекта Дмитрий Немчинов, идея пришла к нему еще осенью.

- Мы с моей подругой Татьяной Шемет начали расчищать пруд только в конце ноября. Работая вдвоем, мы расчистили площадку размером примерно 20x12 метров, хотя есть возможность расширить каток, так как пруд намного больше. Помощников звать не стали, так как не знали, кому это может быть интересно, ведь катков в селе не делали с советских времен, - признается Дмитрий.

Так озеро выглядит летом.

Инициаторы народного катка надеялись, что помощники и желающие покататься появятся с распространением информации о катке по селу, но пока таких нет.

- Катающихся на коньках в селе не так много, около шести человек, включая нас. Но, будем надеяться, что это развлечение потихоньку приживется, ведь для этого многого не надо, только пара коньков и собственный труд. Но, так или иначе, будем содержать каток пока есть, кому покататься на нем, - считает житель Мутного Материка.

Также Дмитрий подчеркивает, что одно из отличий села от города это то, что в селе нет никаких развлекательных центров.

Активисты будут содержать каток при любых условиях.

- И это заставляет задуматься, а что же нас держит в селе? Ведь жизнь - это не только работа и дом. Кому-то нравится плавать и у него есть к этому талант, но воспользоваться этим благом он или она может только коротким северным летом. Кто будет строить бассейн в селе с населением чуть больше тысячи человек? Да, летом можно покататься на велосипеде, можно поплавать в реке, можно сделать пробежку по просторам села, если переходить на спорт. Но зимой таких развлечений ноль. Есть, конечно, лыжи, но это развлечение для любителя. Для детей - санки? Но где им кататься? Только по дорожным склонам, но это очень небезопасно, - уточняет Дмитрий Немчинов. - Можно перечислить множество развлечений, которых нет в селе, но они и невозможны без крупных вложений. Есть только одно развлечение или даже спорт, которое понравится всем и не требует особых затрат.

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