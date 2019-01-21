В Усинске пес несколько недель голодал в запертой квартире

В ветхом усинском бараке, расположенном на Красноярском проспекте, несколько недель был заперт в квартире пес породы стаффордширский терьер. Хозяин собаки отправился в места не столь отдаленные и попросил знакомую присмотреть за любимым питомцем: кормить и выгуливать. Однако опекунша по неизвестным причинам не навещала собаку.

Пес в течение нескольких недель голодал в запертой квартире.

- Еды у него не было - это точно, а воду он, скорее всего, пил из унитаза, - высказал предположение об условиях, в которых выживал бедный терьер, Александр Богатырев, руководитель усинского приюта для бездомных животных.

Собака скулила и выла в течение нескольких дней. К счастью, псу удалось самостоятельно выбраться из запертой квартиры - дверь была неплотно прикрыта и закрыта на висячий замок. Терьер вылез в щель дверном проеме. После бедолага еще несколько дней жил на лестничной площадке, но местные жители не хотели его подкармливать. Кто-то неравнодушный обратился в городской приют для бездомных животных, руководитель организации забрал собаку себе.

Благодаря соцсетям удалось очень быстро найти хозяев для терьера. Уже совсем скоро пес отправится в поселок Усадор, где его уже ждут новые владельцы.

Собака могла умереть голодной смертью. Александром Богатыревым

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