"Васе не надо давать деньги! Никаких взяток он от нас не получит!" - свидетель по делу Гончаренко

Мог ли Василий Гончаренко повлиять на ситуацию с передачей земли под строительство лесоперерабатывающего завода? Данный вопрос стал одним из ключевых на сегодняшнем заседании в Сыктывкарском горсуде по уголовному делу о взятке экс-руководителю администрации Корткеросского района Василию Гончаренко. В качестве свидетелей на процессе были допрошены Николай Балин, заместитель директора ООО "Северо-западный лесной терминал" и бывший чиновник районной администрации Алексей Марамзин.

На судебном расследовании всплыли интересные факты. Свидетель Балин рассказал о существовании двух организаций - ООО "Северо-западный лесной терминал" (офис действует в Сыктывкаре) и ООО "СЗТ" (предприятие зарегистрировано в Москве).

Сыктывкарская компания планировала построить лесоперерабатывающий завод в селе Корткерос. Под будущий объект бизнесмены запросили лесной участок площадью 24 гектара. Однако до сих пор на выделенной территории не срублено ни одного дерева. Реализация проекта пробуксовывает, в первую очередь, из-за того, что его владельцами одновременно являются муниципальная администрация и местное лесничество. Участок числится сразу в двух реестрах: в списках земельных угодий Корткеросской администрации и в базе данных лесничества в качестве федеральной собственности. Именно поэтому Северо-западный лесной терминал не мог получить разрешение на вырубку леса и на строительство. Владельцы коммерческой компании получали отказ, как от администрации Корткеросского района, так и от министерства природных ресурcов и защиты окружающей среды РК.

- Я думаю, что Василий Гончаренко, как руководитель администрации района мог ускорить решение вопроса о передаче земли под наш завод, - высказал свое предположение свидетель Николай Балин.

Приглашенный представитель Северо-западного лесного терминала неоднократно заявлял о требованиях со стороны фигуранта оказать ему финансовую помощь.

- Мне звонил Панюков (учредитель ООО "СЗТ") и говорил: "Гончаренко просит, чтобы ему помогли". Он предупреждал меня: "Васе денег не давать! Никаких взяток он от нас не получит! - вспомнил свидетель просьбы Панюкова.

Свидетель признался, что в период активных переговоров с муниципальной администрацией он несколько раз встречался с обвиняемым - либо в офисе компании на ул.Первомайской, либо в кафе за чашкой кофе. На этих встречах с Балиным всегда присутствовал учредитель предприятия Панюков.

Но даже несмотря на то, что между администрацией и лесничеством возник спор по поводу владения лесным участком, руководство района и владельцы ООО "СЗТ" подписали протокол о намерениях.

- А почему этого протокола нет в уголовном деле? - поинтересовалась адвокат фигуранта Инга Красикова.

Свидетель Балин предоставил суду копию документа. Документ был приобщен к материалам уголовного дела.

- Мы получили землю в аренду на условиях ее последующего выкупа, - уточнил Николай Балин.

Из ответов свидетеля сложилась четкая картина общей ситуации со злополучным участком: генерального плана по строительству завода нет до сих пор, но есть рабочий проект, подготовленный Комигражданпроектом, а без готового генплана не возможно начать вырубку леса и получить разрешение на строительство.

После перерыва в зал заседаний был приглашен свидетель Алексей Марамзин, бывший заместитель начальника отдела архитектуры и строительства администрации Корткеросского района.

- Василий Анатольевич был строгим и ответственным руководителем. Если он ставил перед сотрудником определенную задачу, то требовал ее выполнения в нужный срок, - такую характеристику дал свидель фигуранту.

Алексей Марамзин рассказал об особенностях документооборота в районной администрации.

- К Василию Гончаренко документы поступали на подпись только после согласования с заместителями, - заявил свидетель.

На этом судебное заседание было окончено. Процесс по делу Василия Гончаренко продолжится 8 февраля.

Напомним, следствие предполагает, что в феврале 2018 года Василий Гончаренко потребовал от представителя коммерческой компании передачи ему денежных средств в сумме 500 тысяч рублей за общее покровительство и принятие положительных решений в интересах предпринимателя.

В с 5 по 25 мая 2018 года фигурант, согласно ранее достигнутой договоренности, получал от представителя ООО «Северо-Западный лесной терминал» денежные средства частями: путем перечисления на счет банковской карты, а также лично. Всего было получено 300 тысяч рублей: половину перевели на карту, а остальное - наличными. Василий Гончаренко был задержан при получении второй части транша - 150 тысяч рублей наличными.

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