2019-01-25T13:30:14+03:00
Общество

В Сыктывкаре на митинге против ввоза московского мусора ждут до трех тысяч человек

В этот же день на единую акцию протеста «Россия не помойка» выйдут неравнодушные жители 23 регионов страны
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре 3 февраля пройдет согласованный митинг «Россия не помойка». В этот же день на единую акцию протеста выйдут неравнодушные жители 23 регионов страны.

Обеспокоенных «мусорной» реформой и незатихающими волнениями вокруг Шиеса, где строят полигон для отходов из Москвы, ждут в воскресенье, 3 февраля, в Мичуринском парке Сыктывкара. Начало акции протеста запланировано на 13:00. Как сообщил один из организаторов митинга Виктор Вишневецкий, мероприятие на 3 тысячи человек уже согласовано в администрации города.

Кстати, в республике с 1 по 10 февраля пройдет целая декада, посвященная акциям протеста против мусора. К ним присоединятся не только жители Сыктывкара, но и Ухты, Ижмы, Печоры, Усинска, Воркуты, Айкино, Корткероса, Визинги.

Отметим также, что предстоящая акция протеста имеет всероссийский масштаб и будет проходить под лозунгом «Россия не помойка». Уже 23 региона заявили о своем участии в предстоящей акции. Цель протестного мероприятия гораздо шире, чем недовольство «мусорной» реформой. Экологические активисты хотят привлечь внимание общества к проблемам сохранения и защиты окружающей среды. Организаторы акции «Россия не помойка» отмечают, что в некоторых регионах власти уже отказались согласовать протестные мероприятия на заявленных площадках. Активистов отправляют протестовать на окраины.

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