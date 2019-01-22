Интернет-петицию против свалки на Шиесе подписали свыше 9 тыс. человек

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-22T12:21:04+03:00

Общественники используют самые разнообразные формы протеста: пикеты, акции и митинги. А сейчас собирают подписи в интернет-петиции. Фото: Алиса КОЗЛОВА

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Свыше девяти тысяч человек подписали петицию против строительства свалки на станции Шиес. Напомним, мусорный полигон обустраивают для отходов из Московской области. В этой связи бьют тревогу экологи Коми и Архангельской области, поскольку железнодорожная станция находится вблизи границы двух регионов. Гигантская свалка нанесет непоправимый урон природе, в первую очередь рекам и озерам, входящим в бассейн реки Вычегды.

Протестные митинги и пикеты проводятся с лета прошлого года. Недавно общественники запустили в Интернете петицию с требованием запретить строительство мусорного полигона на станции Шиес.

- Многие уверены, что готовится большая свалка на Севере, и мусор, завезённый железнодорожными составами, навечно останется здесь. Местные жители и жители из соседней Республики Коми обеспокоены по поводу экологии и своего здоровья, они не могут понять, почему для возведения объекта выбрали болотистое место на возвышенности. В дальнейшем все эти нечистоты будут отравлять всю близлежащую природу. Экология лесов и рек будет уничтожена московскими отходами, - говорится в тексте петиции.

Петиция была создана на сайте https://www.roi.ru, на cегодняшний день подпись в электронном документе поставили 9 тысяч 361 человек.