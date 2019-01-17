В Коми идет подготовка к масштабной акции протеста против свалки на Шиесе

В Коми полным ходом идет подготовка к экологической акции протеста, которая объединит два региона - нашу республику и Архангельскую область. 3 февраля в городах и районах пройдут митинги против обустройства мусорного полигона на станции Шиес.

Предварительное согласие выйти на митинги и одиночные пикеты дали активисты Ухты, Печоры, Воркуты, Айкино. В Сыктывкаре местные общественники пока готовят документы для согласования места и времени проведения уличного мероприятия. Не исключено, что сыктывкарские противники обустройства свалки на границе Коми и Архангельской области, соберутся на Театральной площади.

Кроме того, в Коми планируется организовать целую протестную декаду - с 1 по 10 февраля, когда по региону будут проходить собрания и пикеты. Группа активистов отправится на станцию Шиес, чтобы развернуть там палаточный лагерь для экспертов и экологов, которые будут фиксировать законодательные нарушения на месте строительства полигона.

20 декабря жители Архангельской области уже начали посменное дежурство — на границе с будущим полигоном для них установили строительный вагончик. Их единомышленники из Коми готовы расширить протестный лагерь, установив там палатки.

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