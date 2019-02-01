Из героя в преступники: на сыктывкарца, который спас женщину в Санкт-Петербурге, могут завести уголовное дело

4 августа 18-летний сыктывкарец Ян Касперавичус ценой своего здоровья спас прохожую от вооруженного мужчины в Санкт-Петербурге. Парень получил удар ножом, но предотвратил нападение. Новость облетела соцсети и сделала юношу героем северной столицы. Спустя полгода над молодым человеком нависла неожиданная угроза. Следствие встало на сторону агрессора, напавшего на женщину. О том, как это произошло, порталу «Комсомольская правда в Коми» рассказал отец и адвокат Яна — Виктор Касперавичус.

- Все следственные действия построены на показаниях мужчины, который нанес ножевое ранение Яну. В деле говорится только о том, что горожанин Глухов с сожительницей шел по улице. В это время подбежал Ян, ударил Глухова, и тот, отмахиваясь ножом, случайно причинил Яну телесные повреждения. До 21 января это дело расследовалось по статье УК РФ 115 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Но потом было переквалифицировано на статью 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Дознание дало нам понять, что если мы не согласимся с их позицией, то в отношении Яна возбудят дело за неправомерные действия со всеми вытекающими последствиями, - рассказал отец Яна Виктор Иванович.

Факт в том, что множество людей были свидетелями того, как молодой человек кинулся спасать женщину, кричавшую о помощи. Люди снимали на видео, как нападал агрессор, но эти материалы к делу приобщены не были. Не нашло отражения в показаниях и то, что Глухов был ранее судим за убийство. То, что он находился в общественном месте в состоянии опьянения, тоже полицию не волнует.

- По сути дела дознание встало на сторону подозреваемого. 31 января я встречался с начальником ОМВД по Центральному району Санкт-Петербурга Вячеславом Миронкиным, который вручал благодарственное письмо Яну. Он сказал, что действия коллег считает правомерными, и ему жаль, что пришлось вручать благодарственное письмо моему сыну. Нам ничего не остается делать, как обращаться в прокуратуру и в ФСБ, чтобы добиться правды, - отметил Виктор Иванович.

Адвокат добавил, что в материалах дела имеется протокол от 6 августа 2018 года о признании Яна потерпевшим, который якобы подписал сам юноша. Но в это время парень лежал в реанимации под воздействием обезболивающих. Он реально не мог ничего пояснить и тем более подписать. Поэтому у защитника закрадываются подозрения, что в целом не исключена подтасовка показаний.

Отметим, что ножевые ранения, причиненные Яну Глуховым были достаточно серьезными: одно из них пробило ногу насквозь, повредив артерию, сухожилия и мышцу. «Еще бы две минуты промедления, и сына могли бы не спасти», - отметил Владимир Иванович. Ян до сих пор проходит реабилитацию и понемногу идет на поправку. При этом молодой человек успевает учиться на первом курсе ЛГУ имени Пушкина.

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