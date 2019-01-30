В Усть-Цильме до сих пор не могут согласовать место митинга против строительства мусорного полигона в Шиесе

В единый всероссийский день протестов, 3 февраля, жители села Усть-Цильма хотят вместе со всей страной выступить против строительства мега-свалки для московского мусора на станции Шиес. Однако местная администрация до сих пор не согласовала им площадку.

Заявку на проведение митинга в местную администрацию подали члены Комитета спасения Печоры от Усть-Цилемского района Александр Чупров и Дмитрий Дуркин. Местом проведения они выбрали площадь перед Усть-Цилемским культурным центром. В сентябре 2018 года им согласовали это место для проведения митинга против пенсионной реформы. Однако сейчас экологи получили отказ.

- 7 сентября 2018 года администрация не возражала против митинга по пенсионной реформе. Многие жители в недоумении - почему все мероприятия, связанные с песнями и плясками, там проводить разрешено, а выражать местному населению свое общественное мнение по актуальным проблем – нет? – недоумевают активисты.

Руководство села сослалось на то, что «проведение митинга создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств», а также на то, что возле площади идет стройка частного объекта.

В отказном письме администрация предложила заменить место проведения на местный стадион, который называют «Народной поляной». Экологи согласились, однако, придя на место, увидели, что территория полностью завалена снегом. Организаторы акции потребовали у администрации привести площадку в подобающий вид и очистить ее от сугробов.

«КП-Коми» обратилась за комментарием в администрацию села Усть-Цильма. Заведующая отделом по управлению внутренней политикой Елена Выучейская рассказала, что в итоге митинг решили перенести к мемориалу «Никто не забыт, никто не забыто». Причем новое место для акции с активистами согласовывалось по телефону. При этом причины переноса чиновница называть отказалась.

- Вариант «Народной поляны» отпадает, а возле мемориала все почищено и приготовлено. Да, по документам они просили «Народную поляну», но в республиканском постановлении написано, что можно предложить другие варианты. Мы предложили ту площадь, которая сегодня очищена и готова к тому, чтобы люди могли там разместиться, - пояснила Елена Выучейская. - «Народную поляну» сегодня невозможно почистить от снега, иначе мы нарушим целостность земельного покрова летнего стадиона.

Один из организаторов митинга Дмитрий Дуркин рассказал «КП-Коми», что представители администрации готовы предоставить им новое место для акции.

- Нам предложили, и мы не отказались. Официального разрешения пока не получили, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Дуркин. – Но, наверное, митинг придется перенести, потому что будет мороз около - 30 градусов, и явка окажется минимальной.

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