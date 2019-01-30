Митинги против строительства мусорного полигона в Шиесе: даты и места в Коми

В это воскресенье, 3 февраля, по всей России пройдет акция протеста против строительства мусорной свалки в Шиесе. Республика Коми присоединится к массовым пикетам.

Города и районы, где пройдут первые митинги и пикеты:

1 февраля с.Корткерос пикет с 11:00 за магазином "Парма";

2 февраля с.Айкино митинг с 11:00 в сквере напротив здания Пенсионного фонда и Налоговой инспекции;

3 февраля г. Микунь пикет с 11:00 на на площадке у Дома культуры (ул.Советская, д.12);

3 февраля п. Жешарт пикет с 11:00 на площади у кинотеатра "Современник" (ул.Мира, д.2);

3 февраля п. Мадмас митинг с 12:00 возле парка Дома культуры;

3 февраля г. Ухта митинг с 12:00 у магазина "Бенилюкс" (Пионергорский проезд);

3 февраля г.Воркута митинг с 13:00 на площадке между Дворцом культуры шахтеров и фонтаном;

3 февраля г. Печора митинг с 12:00 на площадке у Центрального стадиона;

3 февраля с.Ижма митинг с 11:00 на площади у Дома культуры;3 февраля - в Сыктывкаре пройдет митинг в парке им. Мичурина с 13:00.

Жители Эжвы, Усинска, Сосногорска, Койгородка, Визинги также выразят несогласие с "мусорной" политикой в Коми - дата и время акций протеста уточняется.

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