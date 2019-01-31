В суде по делу «Экопрома» допросили министра энергетики, ЖКХ и тарифов РК Константина Лазарева

Сегодня в республиканском Арбитражном суде прошло очередное заседание по делу «Экопрома». Новгородская компания требует аннулировать результаты конкурса, победителем которого является «Ухтажилфонд». Напомним, что «Экопром» претендовал на место оператора по обращению с ТКО в Республике Коми, но компанию не допустили к участию в торгах из-за опечатки. Федеральная антимонопольная служба признала, что права «Экопрома» были нарушены.

Заседание началось с ходатайств министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов. Ведомство попросило суд вызвать четырех свидетелей. Ходатайства были удовлетворены.

Первым в суд пригласили работника, доставлявшего в министерство банковскую гарантию. Выяснилось, что кто-то из кредитного отдела попросил водителя банка отвезти документы в здание министерства на улице Ленина. Он так и сделал. Свидетель не смог назвать точное время, когда он привез документы, но это было, по его словам, до 13 часов. Подтвердить, что он доставлял соглашение конкретно от «Ухтажилфонда» водитель не смог, так как «в конверт не заглядывал».

Сотрудница министерства рассказала об обстоятельствах получения соглашения и банковской гарантии. Соглашение с подписями представителей ухтинской компании было получено 22 июня до 12 часов. Позже привезли банковскую гарантию. После проверки весь пакет бумаг передали замминистра энергетики, ЖКХ и тарифов Анне Тюрниной. Это произошло в 13 часов 10 минут.

Следующим свидетелем стала сама Анна Тюрнина:

— Я получила документы 22 июня ближе к 13 часам либо после 13 часов. Бумаги мы ждали очень долго: длительное время не приносили банковскую гарантию. К 14 часам я отправилась к Константину Григорьевичу (Лазареву — министру энергетики, ЖКХ и тарифов Республики Коми). Примерно в 14 часов 10 минут соглашение было подписано. Документы я после забрала, вернулась в офис. Моих сотрудниц уже не было (пятница — короткий рабочий день, женщины работают до 15 часов 45 минут). Соглашение я передала специалистам и со спокойной душой ушла домой.

Когда вопросы ей начал задавать представитель «Экопрома» Александр Пономарев, допрос перерос в прения. Истец начал расспрашивать свидетельницу о проведении конкурса:

— Как вы определили, что цифры, указанные в расчете тарифа вывоза мусора, были недостоверными?

— Этот вопрос решался комиссией. На титульном листе было четко написано «по Забайкальскому краю». Возможно, мы бы не стали так подробно рассматривать эту оплошность, но дело в том, что в расчете не было сведений, указывающих, что эти цифры относятся к Республике Коми. Я хотела бы обратить внимание на то, что когда мы вскрывали конверты с документацией, специалист от «Экопрома» (который при этом присутствовал) плохо ориентировался в бумагах и постоянно консультировался по телефону. К тому же, если вы так желали выиграть этот конкурс, то могли направить все необходимые документы в ФАС в течение 10 дней, предусмотренных условиями торгов, и не устраивали вот этого всего, — парировала Анна Тюрнина.

Александр Пономарев возразил, заявив, что по закону жалобу в ФАС можно отправить в течение трех месяцев.

— Вы понимаете, что такое три месяца и региональный оператор? И что значит представить документы и запустить такую огромную реформу для всей республики? По документам она должна была начаться в октябре, а запустили все в ноябре. И мы будем тянуть ещё три месяца?

Разгоревшийся спор пришлось потушить судье. Далее в зал пригласили главу министерства. Константин Лазарев рассказал о том, как получил документы:

— Бумаги я получил в районе 14 часов от своего заместителя Анны Тюрниной. Тогда же они и были подписаны. О жалобе ФАС узнал, наверно, 27 июня. Точно не помню.

После того, как закончили допрос свидетелей, слово дали истцу и ответчику. Александр Пономарев настаивал на том, что конкурс на место «мусорного» оператора в республике был проведен с нарушениями, и что министерство получило уведомление от ФАС вовремя, поэтому результаты торгов нужно аннулировать. Представитель ведомства, в свою очередь, заявил, что аукцион проводился без сбоев.

В итоге, суд продлил рассмотрение дела. Орган правосудия хочет точно узнать, когда пришло уведомление от ФАС и когда министерство начало с ним работать, а также когда была опубликована информация о заключении соглашения с "Ухтажилфондом". Следующее заседание состоится 11 февраля.