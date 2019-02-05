«Солнце начнет работать на весну»: синоптики рассказали о погоде в Коми на февраль

В феврале дневные температуры воздуха будут находиться в пределах -10...-15С. Хорошая новость в том, что на юге в отдельные дни ожидается до 0С. Солнце начинает работать на весну, подытожили в Коми ЦГМС.

- Средняя месячная температура воздуха в южных районах ожидается в пределах климатической нормы, в центральных и северных — в среднем на 2-3С ниже неё (норма: -13...-16С, на северо-востоке -18...-21С). Начиная со второй пятидневки месяца, Коми будет находиться под влиянием североатлантических циклонов. Они принесут относительно теплую погоду со снегопадами и усилением ветра. Но вслед за циклонами следует ждать похолодания в центральных и северных районах, - отмечают синоптики Коми ЦГМС.

Преобладающие дневные температуры воздуха будут находиться в пределах -10...-15С, на севере в отдельные периоды -20...-25С. На юге в отдельные дни будет до 0С.

Кстати, в феврале, по сравнению с январем, уже больше показателей приближающейся весны. Если в первые числа месяца продолжительность дня составляет от 7,5 часов на широте Сыктывкара до 6 часов в заполярных районах, то в последних числах продолжительность дня выравнивается до 10 часов.

- Дневной прогрев воздуха уже может составлять до 6С, так что солнце начинает работать на весну! - радуют прогнозами синоптики Коми.