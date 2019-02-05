2019-02-05T10:06:49+03:00
Общество

«Солнце начнет работать на весну»: синоптики рассказали о погоде в Коми на февраль

Наступивший месяц сулит температурные перепады
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из открытых источниковФото из открытых источников
Изменить размер текста:

В феврале дневные температуры воздуха будут находиться в пределах -10...-15С. Хорошая новость в том, что на юге в отдельные дни ожидается до 0С. Солнце начинает работать на весну, подытожили в Коми ЦГМС.

- Средняя месячная температура воздуха в южных районах ожидается в пределах климатической нормы, в центральных и северных — в среднем на 2-3С ниже неё (норма: -13...-16С, на северо-востоке -18...-21С). Начиная со второй пятидневки месяца, Коми будет находиться под влиянием североатлантических циклонов. Они принесут относительно теплую погоду со снегопадами и усилением ветра. Но вслед за циклонами следует ждать похолодания в центральных и северных районах, - отмечают синоптики Коми ЦГМС.

Преобладающие дневные температуры воздуха будут находиться в пределах -10...-15С, на севере в отдельные периоды -20...-25С. На юге в отдельные дни будет до 0С.

Кстати, в феврале, по сравнению с январем, уже больше показателей приближающейся весны. Если в первые числа месяца продолжительность дня составляет от 7,5 часов на широте Сыктывкара до 6 часов в заполярных районах, то в последних числах продолжительность дня выравнивается до 10 часов.

- Дневной прогрев воздуха уже может составлять до 6С, так что солнце начинает работать на весну! - радуют прогнозами синоптики Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сыктывкарца, который разбил памятник рублю, объявили в розыск
Фигурист Дмитрий Алиев обратился к своим поклонникам
В Коми водитель КамАЗа погиб при столкновении с МАЗом
Скончался руководитель Емвы Николай Ращектаев
В Сыктывкаре столкнулись две иномарки: пострадал ребенок
В Сыктывкаре неизвестный на сутки угнал иномарку
В Сыктывкаре закрыли переправу через Вычегду
На пожаре в Корткеросском районе погибла женщина
В Удорском районе столкнулись два лесовоза
В Ухте столкнулись ВАЗ и «Приора»: пострадала девушка
В Сыктывкаре горел Кочпонский интернат
В Айкино пенсионера оштрафовали за брань в суде
Из сыктывкарского ТРЦ эвакуировали людей
В Княжпогостском районе ГАЗ с прицепом врезался в иномарку
Температурные контрасты в Коми: на выходных в республике будет от -20 до -40 градусов
В Сыктывкаре пройдет второй этап чемпионата по ледовым гонкам «СуперШип-2019»
За три дня в Сыктывкаре заболели более 600 школьников