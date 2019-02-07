Таксисты Инты собираются устроить двухдневную забастовку

Таксисты Инты 11 и 12 февраля планируют утроить бойкот. Большинство водителей с 7:00 до 19:00 в понедельник и вторник намерены устроить себе выходной, говорится в распространенном заявлении таксистов. Эти действия — реакция на намерение местных властей урегулировать цены на их услуги.

В конце января водители такси в Инте на общем собрании приняли решение о повышении единого тарифа перевозки на 10 рублей. Горожане посчитали, что это грабеж. Мэр города Лариса Титовец собрала перевозчиков в мэрии, чтобы поговорить по душам:

- Я благодарна всем руководителям и представителям диспетчерских служб такси, которые пришли на встречу. У нас состоялся откровенный разговор о работе такси, в том числе, и о тарифе. Я привела свои аргументы, выслушала их доводы. Искренне надеюсь, что руководители и представители служб такси проявят лучшие человеческие качества и учтут в своей коммерческой деятельности интересы жителей города. Снижение тарифа станет первым шагом в формировании социального партнерства между этим сегментом малого бизнеса и администрацией города, - написала мэр Инты Лариса Титовец на своей странице «Вконтакте».

Однако по рассказам участников собрания, встреча прошла не в таком позитивном ключе. Водители сообщают, что им пригрозили проверками транспорта и штрафами за нелегальную деятельность.

- Сам работаю в такси уже лет шесть, так как с шахты сократили. Это сейчас единственная работа! Получается, что я должен потратить немалые деньги на покупку хорошего авто, на приобретение лицензии, а возить людей за бесценок? Это бред! Я не хочу заниматься благотворительностью в ущерб себе и своей семье, - анонимно возмущается один из водителей.

Таксисты опасаются называть свои имена из-за предполагаемых репрессий. Они распространяют в соцсетях сообщение о том, в понедельник и вторник у них будет выходной с 7:00 до 19:00 вечера.

- Ночью будем работать, так как людям надо и на поезд, и с поезда, а автобусов, естественно, нет. Так решили на очередном общем собрании водители всех диспетчерских служб. Нас нагнули, мы попытаемся нагнуть тоже, чтобы нас услышали! Люди «попадут» однозначно, но выхода нам не оставили! - говорится в распространенном заявлении таксистов.

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