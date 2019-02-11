2019-02-11T12:58:09+03:00
Звезды

Сыктывкарские танцоры выиграли приз от Ольги Бузовой

Девушки вошли в число финалистов челленджа #танцуйподбузову
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: Виорика ДмитриеваФото: Виорика Дмитриева
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Сыктывкарские танцоры студии Dance State стали финалистами конкурса от ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Напомним, в конце прошлого года певица презентовала свою новую песню «Танцуй под Бузову». Тогда же дива запустила одноименный флешмоб. Почти два месяца вся страна отплясывала под хит одноименный и вот пришло время узнать, кто же выиграл 50 тысяч рублей и кучу подарков от звезды.

- Как бы мне хотелось каждого из вас наградить подарочками. Но все-таки это конкурс, поэтому приходится выбирать. Я просмотрела все ваши ролики, каждый из вас частичка нашего большого всероссийского челeнджа #танцуйподбузову. Ваши танцы, улыбки и творчество делают меня счастливой, - написала Ольги в своем Instagram.

В число финалистов масштабного конкурса вошли сыктывкарские танцоры, которые сняли клип в стиле советского Нового года. Девушки получат футболки от дизайнерского бренда певицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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