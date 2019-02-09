В Сыктывкаре здание заброшенной поликлиники продали лесопромышленному предприятию

В Сыктывкаре наконец-то продали с молотка здание поликлиники напротив городской мэрии. Дом №21 по улице Бабушкина безуспешно пытались сбыть несколько лет, но пустующее здание ни привлекало покупателей. Но вчера, 8 февраля, у одной из самых знаменитых заброшек города появился владелец - ООО «Лузалес»

Торги стартовали на электронной площадке. Начальная цена лота составляла 54 080 160,0 рублей. В итоге торгов здание вместе с земельным участком было продано лесопромышленному предприятию за указанную сумму. Таким образом, пустующее помещение теперь передано администрацией города муниципальному предприятию на ответственное хранение.

- Уверен, что собственник, учитывая мнение властей и горожан, примет оптимально грамотное решение о дальнейшей судьбе здания и территории, направленное в том числе и на улучшение городской среды», – пояснил мэр города Валерий Козлов. К тому же, по его мнению, теперь здание перестанет быть местом притяжения асоциальных личностей.

В свою очередь главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг пояснил, что здание бывшей поликлиники расположено в исторической части Сыктывкара и входит в охранную зону памятников.

- Это значит, что в случае, если собственник решит возводить на этом месте здание, то этажность должна остаться прежней. Также фасады здания должны соответствовать архитектурной стилистике исторической части города. Обязательное соблюдение этих требований будет отслеживаться администрацией города, – отметил Рунг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре здание старой фабрики переоборудуют под поликлинику

Через полгода горожане смогут воспользоваться услугами медиков в новых учреждениях (подробности).