2019-02-12T17:36:30+03:00
Общество

Чечне можно, а Коми нет: политик Олег Михайлов не смог добиться списания долгов по газу

Политик получил официальный ответ от прокуратуры
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Олег Михайлов попробовал отменить долги для жителей Коми,но у него не получилосьОлег Михайлов попробовал отменить долги для жителей Коми,но у него не получилосьФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В конце января депутат Госсовета Коми от партии КПРФ Олег Михайлов решил добиться списания долгов по газу для жителей нашего региона. Он направил заявление с соответствующим требованием в региональную прокуратуру.

Напомним, свою инициативу парламентарий обосновал тем, что аналогичный прецедент уже создан в Чеченской республики. Жителям Чечни списали долги за газ на сумму 9 миллиардов рублей.

Сейчас Олег Михайлов получил ответ от прокуратуры Коми, в котором говорится, что основания для предъявления иска отсутствуют.

«Органы прокуратуры не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. Поскольку вопрос списания задолженности за поставленный населению газ хозяйствующим субъектом решается самостоятельно и по своей природе относится к экономической деятельности организации, а также исходя из существа правоотношений, послуживших основанием для настоящего обращения, не вытекающих из нарушений прав и законных интересов граждан в сферах, указанных в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, основания для предъявления иска в интересах неопределенного круга лиц отсутствуют», — говорится в ответе прокуратуры.

Как рассказал «КП-Коми» сам политик, он не удивлен подобному ответу.

- Я ожидал, возможно, по наивности, что в Российской Федерации действует единая правовая система, и граждане нашего государства равны между собой вне зависимости от субъекта, где они проживают. Оказалось, что это не так, - отметил Олег Михайлов.

По его мнению, прокуратура Республики Коми доходчиво объяснила, ссылаясь на нормативно-правовую основу, что подобные действия не входят в компетенцию прокуратуры, и по сути правоохранители Чечни превысили свои должностные полномочия, списав задолженности граждан по газу.

- Мы получили очередное доказательства того, что в Российской Федерации сформирован искусственный перекос в полномочиях у ряда субъектов. Как эту ситуацию описать проще? У нас добывается газ, чеченцы им охотно пользуются и прощают всем, кому должны, а параллельно московское руководство планирует вести мусор в нашу тайгу! Такое положение дел ведет к возмущению граждан и росту протестных настроений с непредсказуемыми последствиями, - уверен политик.

Отметим, что суммарная задолженность жителей Коми за газ составляет чуть более 19 млн рублей. Уровень платежной дисциплины населения составляет 99-100 %. Как правильно, население региона ответственно подходит к вопросам платы за потребленный газ. Об этом «КП в Коми» сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Ухта».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммунист Олег Михайлов добивается списания долгов по газу для жителей Коми

Депутат Госсовета РК уверен, что опыт Чечни можно реализовать в нашем регионе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
УФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в Коми
Место главного старта "Лыжни России" в Сыктывкаре перенесли
Сыктывкарцы застряли в Шереметьево
Из главных елок городов Коми сделают поделки
В Сыктывкаре подросток до смерти запинал мужчину из-за сигареты
В Сыктывкаре школьник выпал из окна пятого этажа
Автомобилистов Сыктывкара ждут проверки на дорогах
Синоптики рассказали, как долго в Коми будет тепло
В Сосногорске арестовали 21-летнего педофила
Прокуратура Ухты через суд добивается ремонта кровли в школе города
В Сыктывкаре спецслужбы предотвратили взрыв газа
Республика Коми вошла в число «тихих» регионов по протестной активности
Сыктывкарский шоумен предложил Ольге Бузовой выйти за него замуж
В 2018 году жители Коми «заплатили» приставам 6,5 миллиардов рублей
Воркутинец хотел занять чужих денег и лишился своих
Сыктывкар попал в «хвост» рейтинга «зеленых щитов» России
В ухтинском поселке Водный ищут владельца Мазды
Жители Коми отогреются после морозов
Мэр Воркуты будет оспаривать правила начисления платы за вывоз мусора
В Сыктывкаре на улицу вышли «зомби-пешеходы»
Воскрешение Соколовки: для реконструкции заброшенного аэропорта под Сыктывкаром нашли инвестора
В Коми от гриппа с начала года умерли четыре человека
В Сыктывкаре можно будет выучить финский и эстонский языки
Оттепель в Сыктывкаре: температура повысится до +1С
У регионального фонда капремонта новый директор
В Коми нормы ГТО сдал африканец из Кот-д'Ивуара
В Сыктывкаре врачам не удалось спасти пенсионерку, на которой загорелся халат
Все школы Ухты на пять дней уйдут на карантин
Суд не смягчил наказание тележурналисту Максиму Катаеву за убийство жены в Сыктывкаре