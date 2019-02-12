Чечне можно, а Коми нет: политик Олег Михайлов не смог добиться списания долгов по газу

В конце января депутат Госсовета Коми от партии КПРФ Олег Михайлов решил добиться списания долгов по газу для жителей нашего региона. Он направил заявление с соответствующим требованием в региональную прокуратуру.

Напомним, свою инициативу парламентарий обосновал тем, что аналогичный прецедент уже создан в Чеченской республики. Жителям Чечни списали долги за газ на сумму 9 миллиардов рублей.

Сейчас Олег Михайлов получил ответ от прокуратуры Коми, в котором говорится, что основания для предъявления иска отсутствуют.

«Органы прокуратуры не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. Поскольку вопрос списания задолженности за поставленный населению газ хозяйствующим субъектом решается самостоятельно и по своей природе относится к экономической деятельности организации, а также исходя из существа правоотношений, послуживших основанием для настоящего обращения, не вытекающих из нарушений прав и законных интересов граждан в сферах, указанных в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, основания для предъявления иска в интересах неопределенного круга лиц отсутствуют», — говорится в ответе прокуратуры.

Как рассказал «КП-Коми» сам политик, он не удивлен подобному ответу.

- Я ожидал, возможно, по наивности, что в Российской Федерации действует единая правовая система, и граждане нашего государства равны между собой вне зависимости от субъекта, где они проживают. Оказалось, что это не так, - отметил Олег Михайлов.

По его мнению, прокуратура Республики Коми доходчиво объяснила, ссылаясь на нормативно-правовую основу, что подобные действия не входят в компетенцию прокуратуры, и по сути правоохранители Чечни превысили свои должностные полномочия, списав задолженности граждан по газу.

- Мы получили очередное доказательства того, что в Российской Федерации сформирован искусственный перекос в полномочиях у ряда субъектов. Как эту ситуацию описать проще? У нас добывается газ, чеченцы им охотно пользуются и прощают всем, кому должны, а параллельно московское руководство планирует вести мусор в нашу тайгу! Такое положение дел ведет к возмущению граждан и росту протестных настроений с непредсказуемыми последствиями, - уверен политик.

Отметим, что суммарная задолженность жителей Коми за газ составляет чуть более 19 млн рублей. Уровень платежной дисциплины населения составляет 99-100 %. Как правильно, население региона ответственно подходит к вопросам платы за потребленный газ. Об этом «КП в Коми» сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Ухта».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммунист Олег Михайлов добивается списания долгов по газу для жителей Коми

Депутат Госсовета РК уверен, что опыт Чечни можно реализовать в нашем регионе (подробнее)