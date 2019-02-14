Диван, связанный с Питиримом Сорокиным, и крестьянское граффити: что вы увидите на новой выставке Нацмузея Коми

Вчера в Национальном музее Республики Коми открылась выставка «Хунды-мунды. Экспедиция в Важгорт/Старый дом». «Хунды-мунды» — так коми называли скарб, домашние вещи. И экспонаты выставки действительно выглядят как обычные пожитки. Члены экспедиции, которые их нашли, рассказали, что искали вещи по старым или заброшенным домам, а то и по помойкам. Тем удивительнее истории, которые стоят за этим «барахлом». На одном из экспонатов, возможно, сидел Питирим Сорокин, другой — содержит пример редкого крестьянского граффити.

"Хунды-мунды" - скраб, домашние вещиФото: Дарья ЮДИНА

Находки привезли из села Важгорт Удорского района. Спасли вещи с уникальной историей члены этнографической экспедиции. Среди них были Валерий Шарапов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник сектора этнографии ИЯЛИ КНЦ УрО РА, и Ирина Земцова, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства СГУ им. Питирима Сорокина.

Ирина ЗемцоваФото: Дарья ЮДИНА

— Первое открытие случилось по пути в Важгорт, в одном доме на сеновале. Я внезапно увидела там диван с необычной спинкой, которая была расписана львами. Эти львы мне потом снились. Позже у нас был огромный международный проект в Княжпогостском районе. Там на меня вдруг «напрыгнула» дверь со львом. Ею просто закрыли какой-то лаз. И этот лев попросил меня «Спаси меня». Мы вытащили эту дверь. Удивительно то, что в обоих случаях львы стояли на улицах, и под действием снега и дождя с них сошел «вторичный» слой краски, показав прекрасные узоры, — рассказала о цепи случайностей, предшествовавших выставке, участница экспедиции и реставратор Ирина Земцова. По её словам, некоторые экспонаты нашли в старых домах, другие — вообще на свалках.

Часть узора - черный левФото: Дарья ЮДИНА

Черных льва и львицу на предметах изображали, когда хотели защитить дом. Такие узоры не редкость: подобные уже находили в Удорском районе. Уникальность этого экспоната в том, что была расписана спинка дивана, которые жители Коми не украшали. Так что этот расписанный элемент мебели — единственный в своем роде.

Спинка дивана, на котором, возможно, сидел Питирим СорокинФото: Дарья ЮДИНА

Другой экспонат будет интересен социологам. Это диван, на котором, возможно, сидел Питирим Сорокин во время своей экспедиции. Будучи студентом юридического факультета, он интересовался обычаями коми зырян. В Важгорте Питирим Сорокин посетил двойную свадьбу в семье Петровых: подпись Василия Петрова как раз украшает спинку сиденья. Этот случай великий социолог описал в путевых дневниках «Пестрая пряжа».

На открытии люди послушали отрывок из путевых дневников Питирима СорокинаФото: Дарья ЮДИНА

Василий Петров оставил отпечаток не только на спинке дивана: он подписался также на каркасе кровати.

Василий Петров расписался и на каркасе кроватиФото: Дарья ЮДИНА

— Василий Никифорович изготовил и этот прекрасный диван, и каркас кровати. Самое ценное для нас то, что он оставил подпись на этих вещах. Крестьянское граффити — это настолько редкое явление, что в наших фондах до января этого года не было ни одного предмета мебели, подписанного его владельцем или изготовителем, — сообщила заведующая отделом истории музея Анна Мельникова.

Анна МельниковаФото: Дарья ЮДИНА

Фотография Василия Петрова есть в буфете, который играет роль «экспоната в экспонате». Внутри буфета разместили пистолет-пугач, благотворительную книжку с факсимильными подписями императрицы Александры Федоровны и её детей, фотографии других жителей Важгорта.

Пугач за стеклом в буфетеФото: Дарья ЮДИНА

Буфет, диваны, каркас кровати, фотографии — лишь часть экспозиции. В музее можно увидеть наличник, который члены экспедиции решили «эвакуировать» в последний момент, и колыбель, украшенную звездами. По словам Татьяны Земцовой, звезды в данном случае заменили крест.

Колыбель украсили звездыФото: Дарья ЮДИНА

В будущем ученые хотят ещё раз отправиться в экспедицию в Удорский район. С уже найденным «хунды-мунды» можно познакомиться в отделе истории Национального музея Республики Коми. Работники музея в рамках выставки планируют провести публичные лекции и встречи с реставраторами, учеными и писателями.

Люди интересовались происхождением экспонатов и задавали вопросы организаторамФото: Дарья ЮДИНА

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