Ольга Бузова прилетела в в Сыктывкар: первые впечатления
Поп-звезда Ольга Бузова прилетела в Сыктывкар сегодня ночью. Свои первые впечатления о столице Коми певица разместила в Instagram Stories.
Звезда поп-индустрии приземлилась в сыктывкарском аэропорту в час ночи. Ольгу Бузову встречали преданные поклонницы, но уставшая после полета певица не вышла к своим фанатам.
Зато медиаперсона разместила в Instagram Stories подробный отчет о том, что она делала в первые часы после прибытия в столицу Коми.
- В Сыктывкаре ничего не работает! - посетовала певица на закрытые в ночное время магазины. Но преданный директор, которого Бузова назвала «Дедом Морозом», неведомыми путями раздобыл для нее мед, апельсины, лимоны и салат. При этом из апельсинов мужчина собственноручно выжал сок для поп-звезды.
Певица прибыла в Сыктывкар после болезни, которая заставила ее отменить концерт в Твери. Бузова в Stories продемонстрировала своим поклонникам гору таблеток, которые продолжает принимать. Кстати, звезда остановилась в гостинице «Авалон». Об этом говорит буклет отеля на тумбочке, который случайно попал в кадр Stories.
Напомним, что звезда выступит сегодня вечером в УСК «Орбита». Билетов на ее концерт практически не осталось.
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ИСТОЧНИК KP.RU