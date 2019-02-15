Ольга Бузова прилетела в в Сыктывкар: первые впечатления

Поп-звезда Ольга Бузова прилетела в Сыктывкар сегодня ночью. Свои первые впечатления о столице Коми певица разместила в Instagram Stories.

Звезда поп-индустрии приземлилась в сыктывкарском аэропорту в час ночи. Ольгу Бузову встречали преданные поклонницы, но уставшая после полета певица не вышла к своим фанатам.

Зато медиаперсона разместила в Instagram Stories подробный отчет о том, что она делала в первые часы после прибытия в столицу Коми.

- В Сыктывкаре ничего не работает! - посетовала певица на закрытые в ночное время магазины. Но преданный директор, которого Бузова назвала «Дедом Морозом», неведомыми путями раздобыл для нее мед, апельсины, лимоны и салат. При этом из апельсинов мужчина собственноручно выжал сок для поп-звезды.

Певица прибыла в Сыктывкар после болезни, которая заставила ее отменить концерт в Твери. Бузова в Stories продемонстрировала своим поклонникам гору таблеток, которые продолжает принимать. Кстати, звезда остановилась в гостинице «Авалон». Об этом говорит буклет отеля на тумбочке, который случайно попал в кадр Stories.

Напомним, что звезда выступит сегодня вечером в УСК «Орбита». Билетов на ее концерт практически не осталось.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="404" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692034" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова прилетела в Сыктывкар.

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