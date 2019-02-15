Сыктывкарские фанаты Ольги Бузовой подловили певицу в аэропорту

Сегодня ночью в Сыктывкар прилетела звезда шоу «Дом-2» Ольга Бузова. Фанаты пришли встречать ведущую прямо в аэропорт, но по ряду причин из этого вышел целый квест.

Певица официально никого не приглашала на встречу, но поклонники Ольги в Коми сами изъявили желание поприветствовать артистку. Прошерстив stories Бузовой в Инстаграме и зная ее вкусы, они быстро вычислили, что она прилетает в Сыктывкар в 01:00 из Москвы. Фанаты начали подтягиваться в аэропорт уже к 00:30. Самыми выделяющимися и яркими были танцоры студии Dance State: Алиса, Ира, Инна, Дана, Кира, и их руководитель Регина.

Девушки репетировали танец прямо в аэропортуФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Мы за любую движуху. Тем более, нас сподвигла режиссер нашего видео-челленджа на песню «Танцуй под Бузову» Виорика, которая рассказала нам о приезде Ольги, - пояснила Регина.

И приготовили певице цветыФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Девушки минута за минутой репетировали свой танец, который они хотели показать Ольге. Призеры челленджа от Бузовой даже купили певице цветы, которые хотели лично отдать ей в руки. Ждали Ольгу у выхода для летящих бизнес-классом. Сначала прилет рейса задержали на 10 минут, но поклонники певицы с замиранием сердца ждали, когда же откроются заветные двери. Однако к пункту выдачи багажа уже потянулись пассажиры из эконом-класса и тут фаната звезды «Дома-2» почуяли неладное.

Сыктывкарские танцоры приехали в аэропорт встретить Ольгу БузовуФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Работник аэропорта сообщил, что из бизнес-класса точно уже больше никто не выйдет, и что Ольгу Бузову отвезли в vip-зал, который находится в другой части аэропорта.

Быстро собрав вещи и накинув куртки, фанаты Ольги побежали искать звезду. Однако в саму комнату их конечно же не пустили. В итоге около 20 сыктывкарцев встали возле высоких железных ворот, за которым находился выход из vip-зала. Кстати за воротами певицу уже ждали две иномарки марки Land Cruiser, которые были прописаны в ее райдере.

Певицу ждали две иномаркиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Собравшиеся на улице фанаты пели песни Бузовой и буквально залезали на ворота, которые ограждали их от звезды.

- Странно. Обычно она спокойно выходит к своим фанатам. А тут будто президента привезли, - с сожалением заметила одна из ожидающих.

Водители автомобилей с улыбкой смотрели на поющих фанатовФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Спустя 15 минут охранник аэропорта попросил возбужденную молодежь освободить проезд. Тут уровень накала достиг своего пика.

Чемоданы Ольги также подвезли ко входу в vip-залФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Поклонники начали на всю улицы кричать заветные строчки «Танцуй под Бузову…», чтобы хоть как-то привлечь внимание Ольги.

Ворота открылись и с территории аэропорта одна за другой выехали две машины. Фанаты гадали, а в какой же из них ОНА? И вот окно второй иномарки опустилось и улыбающаяся Ольга Бузова помахала рукой собравшейся толпе. Радости почитателей таланта звезды не было предела, ведь не все из них идут на сам концерт певицы, а так хоть видео с ней на память останется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/691994" frameborder="0"></iframe> Сыктывкарские фанаты встречают Ольгу Бузову в аэропорту.Ольга СОЛОВЕЙ

Посмотрев на уезжающие вдаль машины, собравшиеся тут же потянулись к телефонам: кто-то, чтобы вызвать такси, а некоторые, чтобы выложить в Сеть видео приезда Ольги в Сыктывкар.

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