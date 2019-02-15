«Сыктывкар, ты в моем хит-параде»: Ольгу Бузову поразили любвеобильные фанаты в столице Коми

В Сыктывкаре выступила поп-дива российской эстрады Ольга Бузова. Столица Коми ей запомнится преданной армией поклонников, которые знали наизусть все песни певицы. Журналисты «Комсомольской правды в Коми» побывали на концерте и убедились в этом сами.

Фанаты штурмовали концертный зал

Концерт Ольги Бузовой по расписанию начинался в 19:00. Но уже с 17:00 преданные фанаты певицы обивали пороги универсального спортивного комплекса «Орбита», где проходило шоу. Охранники некоторое время не пускали поклонников звезды, поэтому фанатам пришлось толпиться в вестибюле спортивного центра. Но обожатели Бузовой, в большинстве своей школьницы, не теряли времени даром: они громко пели песни певицы и даже пытались танцевать. Обстановка с каждой минутой накалялась. Еще немного и образовалась бы давка из страждущих попасть на концерт.

Наконец, в 17:40 охранники открыли дверь. Поклонницы певицы с победным кличем, сбивая других людей, понеслись ко входу. Со стороны казалось, что они штурмуют здание. Самые предприимчивые обожатели творчества певицы ринулись на танцпол - поближе к сцене. Они догадывались, что через полчаса это будут самое козырное место в зале, ведь около сцены можно было увидеть Бузову на расстоянии вытянутой руки.

В воздухе витал запах лака для волос и духов. Практически все поклонницы певицы нарядились на концерт, как на светскую вечеринку. Немногочисленные зрительницы пришли со своими парнями и мужьями, которые прятались за спинами дам.

Обожатели Бузовой снимали на камеры каждое ее движениеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

За час до шоу Бузовой зрителей развлекал диджей King Leo. Концерт начался с опозданием в 40 минут. Но сыктывкарцы не жаловались и стойко ждали появления певицы на сцене, время от времени дружно скандируя: «Оля! Оля!»

Подарки для Бузовой

Около 19:40 сцена окрасилась в багровый цвет. Наконец, в окружении жгучих танцоров появилась Бузова в сверкающем концертном костюме. Фоном - рев армии поклонников. Поп-дива начала программу с песни, которая стала ее визитной карточкой. Даже далекие от творчества певицы люди знают, что словосочетание «танцуй под Бузову, тряси своими арбузами» - это не строчка из анекдота, а название одного из хитов певицы. Пожалуй, в популярности этой композиции среди сыктывкарцев соперничала лишь песня «Мало половин».

Звезда шоу-бизнеса приехала в Сыктывкар после болезниФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Танцпол, который вмещал несколько тысяч человек, бурлил и сверкал огоньками экранов телефонов. Зрители исступленно выкрикивали строчки из песен певицы. Казалось, что они знают все ее композиции наизусть.

На каждое слово звезды публика отвечала бурей овацийФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Пару раз за концерт Ольга Бузова делала «цветочную паузу», чтобы собрать букеты. В середине концерта из зала ей протянули плюшевого медведя. «Сегодня я буду с ним спать», - пообещала певица счастливому фанату, подарившему игрушку.

На танцполе яблоку было негде упастьФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Комплименты для сыктывкарцев

В течение концерта Бузова активно контактировала с аудиторией, которая отвечала дружным ревом на каждое ее откровение. Певица щедро делилась мудростью со своими фанатами: «Девочки, любите себя», «Никогда ничего не бойтесь», «Мальчики, не надо обижать девочек».

Соцсети пополнились сотнями постов о концерте Бузовой в СыктывкареФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Поп-дива призналась, что приехала в столицу Коми после болезни, несколько дней у нее почти не было голоса. «Я вчера говорить не могла. Из-за плохого самочувствия отменила концерт в Твери. Но я сказала себе, что должна приехать в Сыктывкар. Чудом недуг отступил. Вы мое самое лучшее лекарство, вы мой смысл, мой стимул», - щедро дарила комплименты благодарной публике Бузова.

Поклонники активно подпевали певицеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Мне нравится, когда вы поедете громче, чем я. Мне нравится, что вы разные. Вот стоит шикарная женщина и поет. С сегодняшнего дня я официально заявляю, что на моих концертах самые красивые не только девушки, но и женщины. А думала, что я сегодня буду самой красивой, - призналась певица.

Предложение руки и сердца

В какой-то момент Бузова устроила перекличку, чтобы узнать, сколько на ее концерте представителей прекрасной и сильной половин человечества. Женщины кричали со всей мочи, а мужчины - испуганно и неуверенно, будто стесняясь своего присутствия на поп-концерте. По нашим подсчетам, их было примерно в десять раз меньше, чем женщин.

Поднятые руки фанатов и включенные камеры телефонов - неизменный артибут концертов БузовойФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В конце шоу к сцене пробился неугомонный ведущий Константин Басков, который еще неделю назад публично заявил о своих серьезных намерениях по отношению к певице. Бузова узнала своего поклонника, который уже успел вручить ей валенки и местную колбасу за несколько часов до концерта.

В Instagram после концерта певица написала, что Сыктывкар отныне на первых строчках ее хит-парадаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Вы считаете, что ромашками и валенками отделаетесь? Я так не могу. Мне сначала нужно сходить на свидание. И вообще я, как девочка, могу сказать, что подумаю, - ответила Бузова на предложение выйти замуж, предварительно узнав, сколько поклоннику лет и где он живет. Кроме того, она предупредила Константина, что он не единственный борется за ее сердце. Прежде чем стать возлюбленным, сыктывкарцу предстоит преодолеть серьезную конкуренцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692218" frameborder="0"></iframe> Константин Басков признается Ольге Бузовой в любви.

У самой сцены расположились фанаты с постерами звездыФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Спустя 80 минут после начала концерта певица стала прощаться с сыктывкарской публикой. Всего она исполнила около десяти песен. «Спасибо, Сыктывкар, что приняли меня», - поблагодарила звезда горожан напоследок. «Оля, мы любим тебя», - было ей ответом.

Ольга обещала долго вспоминать СыктывкарФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692217" frameborder="0"></iframe> Концерт Ольги Бузовой в Сыктывкаре.

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