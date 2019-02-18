2019-02-18T15:54:45+03:00
Общество

Сыктывкарка снялась в главной роли в масштабном историческом сериале про жизнь крепостной

Фильм снимался больше года
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Актриса Екатерина Ковальчук полюбила свою героинюАктриса Екатерина Ковальчук полюбила свою героиню
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Экс-сыктывкарка Екатерина Ковальчук сыграла главную роль в масштабном украинском сериале «Крепостная». Костюмированная историческая драма выходит на экраны уже через неделю — с 25 февраля сериал будет идти на украинском канале СТБ.

Масштабный костюмированный сериал «Крепостная» снимался больше года. Фильм перенесет зрителя в XIX век — в эпоху барынь, господ и крепостных. Картина повествует о тяжелой доле сироты-крепостной, над которой издевается грозная помещица, и о ее запретной любви к дворянину.

Екатерина призналась в любви к своей героине в Instagram

Екатерина призналась в любви к своей героине в Instagram

За год съемок Екатерина Ковальчук от всей души полюбила свою героиню — крепостную Катерину Вербицкую, - образ которой воплотила на экране.

- Трудно сказать, что я чувствую. Один год и 19 дней мы с тобой радовались и грустили, боролись с трудностями и благодарили за то, что есть. Мы не спали по ночам, мало ели, но зато много плакали. Затем мы брали себя в руки, шли дальше, любили и ненавидели, жили и «умирали». Мы прошли большой путь. Ты меня многому научила. И, знаешь, что я люблю в тебе больше всего? Желание жить. У тебя оно сверхсильное. Ты - тот хрупкий цветок, который во что бы то ни стало вырастет даже из-под асфальта. Спасибо за всё. Передаю тебя зрителю, - такое послание своей героине Екатерина написала в Instagram.

Съемки длились больше года

Съемки длились больше года

Журнал «Телегид» опубликовал интересные факты о многосерийной кинокартине:

- 13 месяцев длилась работа над сериалом.

- 246 смен было отработано на съемочной площадке.

- 2065 сцен поставлено во время работы.

-27 °С была температура в самый холодный съемочный день.

- + 34 °С – в самый жаркий.

- 200 тонн воды было вылито на одну героиню и одну лошадь во время первой ночной смены.

- 1000 кг сухого льда использовали для создания эффекта дыма.

- 200 нарядов сшили для актеров.

- 100 нарядов — взяли в аренду в Чехии на киностудии Баррандов.

- 10-12 метров ткани шло на изготовление одного платья.

- 6 кг составлял, в среднем, вес женского наряда с кринолином и корсетом.

Параллельно с прокатом на широком экране в свет вышла книга «Крепостная»

Параллельно с прокатом на широком экране в свет вышла книга «Крепостная»

СПРАВКА

25-летняя Екатерина Ковальчук родилась в Сыктывкаре. После школы девушка переехала в Санкт-Петербург, чтобы получить высшее образование. В 2015 году она окончила актерскую кафедру СпбИГО. В этом же году она благодаря знакомству с голливудским режиссером в Facebook получила главную роль в голливудской исторической драме «The Private». С тех пор экс-сыктывкарка ведет активную съемочную жизнь: снимается в России, Америке, Украине. В 2018 году Екатерина переехала в Лос-Анджелес, поближе к Голливуду. «Я нацелена на большее. Приезжаю в Лос-Анджелес со своими собственными проектами и планами», - написала девушка в соцсетях.

Над многосерийным историческим фильмом работала огромная команда

Над многосерийным историческим фильмом работала огромная команда

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Вышел первый трейлер мелодрамы Крепостная. Премьера сериала с 25 февраля на СТБ. Больше полезного ниже! Подписывайся на наш канал в Youtube: http://bit.ly/SUBSCRIBE_STBonline Сайт телеканала СТБ: https://www.stb.ua Телеканал СТБ в Facebook: https://www.facebook.com/TVchannelSTB Телеканал СТБ в Instagram: https://www.instagram.com/stbua/ Смотри СТБ вместе с Телепорталом: https://teleportal.ua/app #Крепостная #СериалыСТБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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