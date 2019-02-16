Сыктывкарские мастерицы «пообщались» с прошлыми поколениями с помощью лоскутков

Вчера в Национальной галерее Республики Коми открылась выставка «Лоскутное шитьё с ретро-вышивкой 50-60-х годов ХХ века». Основой для экспозиции стали вышивки, созданные более 60 лет назад. Сыктывкарские мастерицы из квилт-клуба «Лоскутное шитье» подарили своим находкам вторую жизнь: так рукоделие объединило несколько разных поколений.

Руководитель квилт-клуба Любовь Максименко рассказала, с чего начался проект:

— Мы как-то стали приносить на заседания нашего клуба вышивки мам и бабушек. И таким теплом повеяло и уютом! Сразу вспомнили детство. Всплыли в памяти даже такие моменты: мама заканчивает работу, потому со дня на день должен появиться братишка, и она хочет повесить вышивку над детской кроваткой.

Работы, собранные на выставке, и правда навеивает теплую ностальгию. Ходя по залу, дети 80-х–90-х годов невольно вспомнят про вручную сшитые игрушки и стопки схем, которые мамы и бабушки вырезали из старых журналов. Несколько таких схем дополняют экспозицию. Также вышивки сопровождают предметы советского быта из фонда галереи: граммофон, фотографии, миниатюрные фигурки.

Несмотря на обилие вещей из прошлого выставку нельзя назвать «антикварной». Члены квилт-клубы не просто отряхнули пыль со старых вышивок: работы, утерявшие лоск, обновили, а некоторые даже полностью преобразили. Детский уголок в технике ришелье (ажурная вышивка) дорос до подушки, а из занавесок, сделанных в 50-х годах, смастерили пододеяльник. Вышивка с котом в сапогах стала обложкой книги, а две другие работы превратились в сумки.

Преобразования получились гармоничными. Посетители выставки охотно доставали фотоаппараты и телефоны, обсуждали экспозицию. Эстеты помладше не смогли удержаться и трогали вещи, пробуя их наощупь.

Но работы приятны не только рукам и глазам. За ними прячется не только общесоветское прошлое, но и личные истории. Так, в зале висит вечернее платье, которое в 50-х годах носила мама одной из мастериц квилт-клуба. Несмотря на солидный возраст наряд хорошо сохранился. Панно «Женщина в кимоно» содержит в себе историю семейной пары, которая более 25 лет служила на русско-китайской границе.

Прежде чем вы отправитесь разгадывать сюжеты, которые таят ретро-вышивки, загляните на сайт Национальной галереи. Куратор выставки Татьяна Дубинина сообщила, что в рамках выставки в галерее будут показывать фильмы, которые расскажут о быте 50-х–60-х годов. Желающие также смогут прийти на мастер-классы, где их научат вышивать крестиком и помогут сделать необычный подарок из лоскутков. Выставка будет работать до 10 марта.

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