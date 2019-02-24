Третий этап автогонок «Супершип» в Сыктывкаре: к финалу доехали лишь девять участников

В Сыктывкаре 23 февраля прошел третий этап ледовых трековых гонок «Супершип-2019». В гонках участвовали 22 спортсмена из Кирова и Коми. Невзирая на то, что третий этап был относительно спокойным, без переворотов и драматичных столкновений, до финала дошли только девять экипажей.

Всего гоняли 22 спортсменаФото: Дарья ЮДИНА

В этот раз гонщиков было так много, потому что к предпоследнему этапу подтянулись как старички, так и новички. На трассу с автомобилем с иголочки вернулся Сергей Савин — ветеран «Супершипа». Дебютировал в ледовых трековых гонках житель Вятки Артем Савельев.

Артем Савельев впервые участвовал в "Супершипе"Фото: Дарья ЮДИНА

Как и в прошлые разы, спортсмены гоняли на экипажах с 4,5-милимметровыми шипами. Всего было 16 заездов: в каждом по шесть участников. Некоторые гонщики посчитали, что шесть спортсменов в одном заезде — это много, но организаторы объяснили все необходимостью в захватывающих состязаниях. Напомним, что в прошлый раз в одну гонку ставили только четырех человек.

— Все гонщики находятся в равных условиях, так как они меняются дорожками. Каждый бывает шестым. Когда в заезде шесть спортсменов это интерес и опыт. Когда получается старт в четыре человека, выходит хоровод. Это никого не цепляет: ни зрителя, ни участника. Потому что нет развития, нет обгона, — сказал руководитель клуба «Супершип» Иван Турышев.

Участники бодались друг с другом за лидерствоФото: Дарья ЮДИНА

К последнему заезду дожили лишь пять автомобилей, даже не хватило запасных пилотов. Этап получился напряженным, несмотря на отсутствие громких аварий: боевые лошадки ломались друг за другом.

Так, Олег Лыткин — ещё один вернувшийся старожил соревнований — не смог показать, на что способен, из-за прогоревшего поршня. Железный друг заглох уже на первом заезде.

Буксировочной машине пришлось попотетьФото: Дарья ЮДИНА

Другим «спринтерам» также не везло. «Летели» приводы, засыпали моторы — и гонщики сходили с дистанций. Спасателей на третьем этапе звать не пришлось, зато буксировочный автомобиль сильно попотел. В числе многих пострадала машина Ирина Ярошенко: единственная дама среди участников «Супершипа» из-за снежной пыли неудачно «поцеловала» сугроб и потеряла привод.

Ирина Ярошенко выбыла из-за поломкиФото: Дарья ЮДИНА

Не удалось крепко поймать удачу за хвост и другому любимцу зрителей — Сергею Шерстобитову. Он из всех сил пытался вырваться вперед, неоднократно бодался с оппонентами, стал первым в нескольких заездах, но старания не принесли в финале победы.

Сергею Шерстобитову несмотря на все старания не удалось пробиться в первую тройкуФото: Дарья ЮДИНА

Зрители, независимо от результатов гонщиков, громко их подбадривали. Люди свистели, дудели, прыгали, кричали и отправляли «судей на мыло». В кричалках смешались все виды спорта. Публика вопила и про «шайбу», и про «оле», и просто «давай».

Зритель, выбравший vip-место на крышеФото: Дарья ЮДИНА

Болельщики очень серьезно подошли к делуФото: Дарья ЮДИНА

Накричавшись, взрослые болельщики в перерывах грелись теплым чаем, а маленькие — игрой в снежки. Пока чистили трек, дети ухитрились прорыть несколько тоннелей и наблюдали за гонками, лежа в снегу.

Некоторые зрители развлекались тем, что рыли тоннелиФото: Дарья ЮДИНА

Дети в перерывах играли в снежкиФото: Дарья ЮДИНА

Красивой гонкой зрителей порадовали Иван Турышев и Александр Русанов: оба выиграли много заездов. Удивил «Супершип» новичок Артем Савельев: он хорошо подготовил экипаж и не раз наступал лидерам на пятки. Правда, бойкость стоила ему дверцы: к концу соревнований на неё израсходовали много скотча.

Лидеры заставляли конкурентов глотать снежную пыльФото: Дарья ЮДИНА

Новичку досталось за бойкостьФото: Дарья ЮДИНА

Третий этап не обошелся без фальстартов и дисквалификаций. Роман Мельников из Кирова вылетел после того, как вынудил Ивана Турышева ехать задом наперед.

Судьи вынесли не одно предупреждениеФото: Дарья ЮДИНА

Вопреки наскокам соперников Иван Турышев стал первым. Сначала судьи хотели назначить дополнительный заезд, в котором бы он состязался с Александром Русановым. Но из-за того что железный конь Русанова был на последнем издыхании, гонка получилась символической: Александр перебегал поле, пока Иван проезжал круг. В итоге, Александр Русанов стал вторым. «Бронзу» забрал ветеран гоночного спорта кировчанин Сергей Мальков.

Тройка победителейФото: Дарья ЮДИНА

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