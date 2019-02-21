«Как довезти Алену до дома?» Родные тяжелобольной сыктывкарки просят помочь Минздав Коми

Сыктывкарка Алена Цыпанова, которая после плановой операции стала инвалидом, завершает курс реабилитации в Санкт-Петербурге. В декабре девушка никого не узнавала, а сейчас улыбается родителям и понимает, что ей говорят. Положительная динамика есть, а впереди еще много курсов реабилитации. Родные верят, что девушка будет жить полноценной жизнью. Сейчас же – пора домой. Правда, как добраться до Сыктывкара, неизвестно. О своих опасениях мама девушки рассказала «Комсомольской правде в Коми».

- Алена уже меня узнает, улыбается. Когда говоришь ей «Пока», она машет рукой. Мы играем мячиком. Она научилась самостоятельно глотать. Правда, звуки пока издавать не может, но мы работаем над этим вместе с логопедом. Кроме того, она не дышит носом. Следующий шаг – извлечение трахеостомической трубки, чтобы Алена училась самостоятельно дышать. Для этого нужно время, - рассказала мама девушки Светлана Николаевна.

Семья Цыпановых планирует, что еще максимум две недели Алена проведет в клинике реабилитации МЧС России, куда ее положили после лечения в институте нейрохирургии имени Поленова. Затем – возвращение в Коми. Правда, как добраться до дома – неизвестно.

- Меня спрашивают, мол, до какого числа вы здесь задержитесь? А я не знаю, что сказать. Как выбираться из Санкт-Петербурга? Нас транспортировали в северную столицу по квоте от Минздрава Коми самолетом санавиации. Тогда в Пулково встретил реанимобиль научно-исследовательского института имени А.Л. Поленова, где мы проходили лечение до 18 января. Как сейчас вернуться в Коми, неизвестно, - рассказала мама Алены Цыпановой.

Смотря на эту фотографию, сложно представить, что эта молодая красивая женщина стала инвалидом. Фото: соцсети

Довезти Алену, которая даже не может держать голову, до аэропорта Пулково и посадить на самолет – загвоздка. Можно ли транспортировать девушку до Коми самолетом санавиации Коми, пока неизвестно. Заказать самолет санавиации можно и платно: сейчас существует много профильных служб. Однако это непосильная денежная ноша для семьи Цыпановых. Родные Алены уже написали обращение в Минздрав Коми, но пока не получили ответа. На момент публикации статьи и мы не получили ответа на официальный запрос.

Напомним, что сыктывкарская учительница Алена Цыпанова стала инвалидом после плановой операции. По чьей вине цветущая молодая женщина стала недееспособной, выясняет специальная комиссия от Минздрава Коми. Ее результаты пока неизвестны. Подробную историю о девушке вы можете прочитать вот по этой ссылке.

Сбор средств в помощь Алене Цыпановой продолжается. В специальной группе публикуют новости об Алёне и отчеты о поступивших средствах. Средства нужны в период дорогостоящей реабилитации. Семья пострадавшей благодарна любой посильной помощи.

Реквизиты: держатель карты - мама Светлана Николаевна Цыпанова. No карты 2202 2002 3416 4687, No мобильного банка 8 904 220 95 38.

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