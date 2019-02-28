2019-02-28T10:39:39+03:00
Общество

Жителей Воркуты "согревают" переливы гармошки

В соцсетях пишут, что музыкант приехал в столицу Заполярья из Перми
Алиса КОЗЛОВА
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Музыка на улицах Воркуты.

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Удивительное дело: на улицах Воркуты появился уличный музыкант - это простой гармонист, который исполняет незатейливые мелодии. Для столицы Заполярья с ее затяжной и лютой зимой - бесконечными морозами и вьюгами - живая музыка подобна антидепрессантам. В соцсетях горожане пишут, как звуки гармони подняли им настроение.

Елена Бричкова в группе "Привет! Сейчас в Воркуте!" в соцсети "Вконтакте" написала: "Он молодец! Всегда настроение поднимает! Сегодня так погано на душе было, а его увидела и всё как рукой сняло!"

Ей там же вторит Нюта Ендальцева: " Я люблю его. Его музыка всегда поднимает настроение. Без него Воркута пустая".

Музыкант играет даже в самые лютые морозы. Фото: Alexandr Kocherzhuk группа "Привет! Сейчас в Воркуте!" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Музыкант играет даже в самые лютые морозы. Фото: Alexandr Kocherzhuk группа "Привет! Сейчас в Воркуте!" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Судя по комментариям в соцсетях, музыкант выходит на работу даже в непогоду. У горожан гармонист вызывает восхищение. Еще бы, он играет на улице по несколько часов подряд! Для Воркуты это сродни подвигу.

"Сегодня я впервые за многие годы встретил настоящего воркутинца. И этим воркутинцем оказался пермяк! Причем, приезжающий к нам просто потому, что любит наш город!" Любит так, как не любят его современные жители, как любим мы, старшее поколение!" - столь уважительный пост опубликовал в группе "Подслушано Воркута!" в соцсети "Вконтакте" Кубай Нарзанов.

Пост сопровождает видео, как музыкант играет на улице. Автор сообщения пишет, что музыкант является фанатом пермского "Амкара". Свои сольные концерты он дает на перекрестке улиц Яновского и Ленина. Переливы гармони создают особую атмосферу в центре Воркуты.

Пользователи соцсетей Кубай Нарзанов через "Вконтакт" обратился к мэру города с просьбой наградить музыканта грамотой за его нелегкий труд.

Гармонист не только дарит воркутинцам хорошее настроение, он также помогает маломобильным гражданам переходить улицу, доводит их до входа в ближайшие магазины. И все это он делает бескорыстно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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