Двойной вернисаж в Нацгалерее Коми: первые в республике кавалеры ордена Фаберже и секрет замминистра культуры

Вчера в Национальной галерее Республики Коми открылись две выставки — «Валерий Торопов. Учитель и ученики» и «История человечества в ложках». Первая выставка приурочена к юбилею Народного мастера России и заслуженного работника культуры республики Коми Валерия Торопова, вторая представляет богатейшую коллекцию ложек, собранную коллекционером Игорем Корабельниковым. На открытии деятелям культуры вручили ордена международного фонда Карла Фаберже.

Константин БарановФото: Дарья ЮДИНА

Экспозиции объединяет не только один вернисаж и соседство:

— Предлагаю вам разгадать секрет. Кроме соседства эти выставки объединяет ещё два элемента. Призываю и вас найти эти связи, - замминистра культуры, туризма и архивного дела Коми Константин Баранов решил заманить гостей на выставки увлекательной головоломкой.

Детям на выставке Валерия Торопова особо понравились игрушки из берестыФото: Дарья ЮДИНА

Персональная выставка Валерия Торопова собрала не только работы мастера, но и его учеников. В экспозицию вошли игрушки из бересты, декоративные тарелки, музыкальные инструменты, гребни и ложки из кости, ювелирные изделия и много других предметов. В зале Национальной галереи можно увидеть лишь часть творений Валерия Торопова: остальные пополнили коллекции российских и международных музеев.

Валерий Торопов (справа) получил бриллиантовую медальФото: Дарья ЮДИНА

— Почему я много занимаюсь разными материалами? Из-за профессии, которой уже 50 лет отдаю время, творчество и все остальное. Дети просят узнавать что-то новое. А как педагог может знать что-то новое, если сам это не пробовал? Поэтому мне пришлось заняться ремеслом и резчика, и гончара, и костореза, — объяснил свою «разношерстность» Народный мастер России.

Одну из учениц Валерия Торопова наградили как "юную художницу"Фото: Дарья ЮДИНА

На открытие выставки приехал один из первых учеников Валерия Торопова — член Российской Академии художеств, кавалер ордена Карла Фаберже и ювелир международного класса Сергей Квашнин.

— Я «выпустился» 50 с лишним лет назад. Валерий Лаврентьевич научил меня тому ремеслу, которому следую уже больше 50 лет. Я благодарен ему, низкий поклон, — поблагодарил наставника Сергей Квашнин.

Большая часть творений Валерия Торопова разбросана по России и за рубежомФото: Дарья ЮДИНА

Он вручил Валерию Торопову орден Карла Фаберже с бриллиантами за «особые заслуги в развитии российского ювелирного искусства, многолетнюю педагогическую деятельность, высшие творческие достижения». Вместе с культурным деятелем республики награды получила одна из его учениц: Викторию Колесова из Выльгорта признали как «юную художницу». Автор второй выставки Игорь Корабельников также удостоился высокой награды.

На выставке можно увидеть ложки всех размеровФото: Дарья ЮДИНА

Побывав в зале, где расположилась «История человечества в ложках», посетители окунутся в разнокалиберные истории. Там можно увидеть ложки всех размеров и из различных временных эпох, каждая — со своей историей. Детские ложки по мотивам сказок и мультфильмов, ложки с росписями, гербами крупных российских городов, временами года — экспозиция получилась насыщенной. Организаторы составляли экспозицию, «нацеливаясь» на посетителей разных возрастов и интересов. Правда, гости галереи увидят лишь часть коллекции: Игорь Корабельников за 20 лет собрал более 5 тысяч ложек и зал физически не смог вместить все.

Каждая ложка со своей историейФото: Дарья ЮДИНА

— Эта выставка продолжает прошлогоднюю выставку в Национальном музее. После первой выставки я подготовил брошюру, которую дарю руководителям музея: с её помощью договариваюсь о новых вернисажах. Хочу показать свою коллекцию в Инте, Воркуте, Ухте, Сыктывдинском районе. Сейчас веду переговоры с Омском, Монголией, Финляндией, Иркутском — передвижная выставка заработала, — рассказал Игорь Корабельников.

Выставки будут работать до 31 марта включительноФото: Дарья ЮДИНА

Поближе рассмотреть удивительные ложки и познакомиться с работами Валерия Торопова и его учеников можно до 31 марта включительно на первом этаже Национальной галереи Республики Коми.