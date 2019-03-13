2019-03-13T18:05:03+03:00
Общество

Выпускникам 2019 года грозит штраф за шпаргалки на ЕГЭ

Минобраз Коми вносит изменения в правила сдачи экзаменов в школах
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Полицейский выведет из класса любого попавшегося на шпаргалке школьникаПолицейский выведет из класса любого попавшегося на шпаргалке школьникаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Коми с нынешнего года ужесточатся санкции за списывание на ЕГЭ. Теперь школьник, уличенный в использовании различного рода шпаргалок - от бумажных до технических устройство - будет привлечен к административной ответственности. Эту информацию "КП в Коми" подтвердили в министерстве образования, науки и молодежной политики РК.

- Участникам ЕГЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. Теперь на каждом пункте проведения экзамена будет дежурить сотрудник полиции. И если школьник, будет уличен в использовании запрещенных предметов, полицейский выведет его из класса и составит акт об административном правонарушении, - сообщили "КП в Коми" в пресс-службе регионального минобраза.

Провинившемуся школьнику грозит штраф в сумме от 3 до 5 тысяч рублей. Пересдать экзамен выпускник сможет только через год. Куда более строгие санкции ждут организаторов экзаменов. Для должностных лиц - это, в частности, руководители и члены экзаменационной комиссии - от 20 до 40 тысяч рублей.

Новые правила будут действовать не только в Коми, но и по всей стране. Вводя административные санкции за списывание, республиканский минобраз приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Лабрадор, выброшенный на помойку, приходит в себя
Ранее судимый сыктывкарец приставил нож к горлу подростка
Биатлонистка из Коми отстрелялась на «серебро» на этапе Кубка России
Глава Коми Сергей Гапликов: "Создание системы вытрезвителей не означает, что мы признаем проблему пьянства"
В Сосногорске украли стройматериалы из тепличного комплекса, который еще не достроен
В Лесозаводе откроют частную поликлинику
В Сыктывкаре водители автобусов устроили гонки
Врач и медсестра из Воркуты подделали медкарту пациентки
В Сыктывкаре хозяйка искалеченного лабрадора накричала на зоозащитницу: «Если со мной что-то случится, я обвиню тебя»
В Воркуте идет расследование смерти врача на рабочем месте
В Воркуте шахтер умер на рабочем месте, идет проверка
Найденный на помойке лабрадор встал на ноги и уже самостоятельно ест
В колонию Синдора пытались доставить телефоны и симки с помощью квадрокоптера
Наталья Якимова полноправно возглавила региональный минобраз
Погода на неделю: на юге сохранится комфортная погода, а на север придет похолодание
В Сыктывкаре нашли хозяев собаки, которую обнаружили в мусорном контейнере
В Ухте на женщину упала снежная глыба
За сутки у жителей Коми украли с карт 200 тысяч рублей
Под Сыктывкаром столкнулись сразу четыре автомобиля
Под Воркутой мужчина без прав влетел в ЛЭП на снегоходе
Лыжник из Коми занял четвертое место на Кубке мира
За сутки на пожарах в Коми погибли четыре человека
Воркутинец поджег автомобиль знакомого, которого недолюбливал
Под Сыктывкаром опрокинулся снегоход: пассажир в больнице
В Сыктывкаре спасали рыбу от кислородного голодания
В Печоре опрокинулась Toyota: пострадала пенсионерка