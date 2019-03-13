Выпускникам 2019 года грозит штраф за шпаргалки на ЕГЭ

В Коми с нынешнего года ужесточатся санкции за списывание на ЕГЭ. Теперь школьник, уличенный в использовании различного рода шпаргалок - от бумажных до технических устройство - будет привлечен к административной ответственности. Эту информацию "КП в Коми" подтвердили в министерстве образования, науки и молодежной политики РК.

- Участникам ЕГЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. Теперь на каждом пункте проведения экзамена будет дежурить сотрудник полиции. И если школьник, будет уличен в использовании запрещенных предметов, полицейский выведет его из класса и составит акт об административном правонарушении, - сообщили "КП в Коми" в пресс-службе регионального минобраза.

Провинившемуся школьнику грозит штраф в сумме от 3 до 5 тысяч рублей. Пересдать экзамен выпускник сможет только через год. Куда более строгие санкции ждут организаторов экзаменов. Для должностных лиц - это, в частности, руководители и члены экзаменационной комиссии - от 20 до 40 тысяч рублей.

Новые правила будут действовать не только в Коми, но и по всей стране. Вводя административные санкции за списывание, республиканский минобраз приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.