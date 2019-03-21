В сыктывкарском университете началась борьба за кресло ректора

В главном вузе Коми объявили выборы ректора. 19 марта в СГУ им. Питирима Сорокина прошло внеочередное заседание Ученого совета, на котором утвердили Положение о выборах, план мероприятий и состав комиссии по выборам ректора. Тогда же Ученый совет выдвинул своего кандидата на главную руководящую должность вуза.

Напомним, сейчас исполняющей обязанности ректора является Ольга Сотникова, которую назначили на эту должность еще в ноябре 2016 года. Она заняла это место после того, как прежний ректор Наталья Михальченкова перешла на должность министра образования, науки и молодёжной политики РК.

В 2017 году в вузе уже пытались провести выборы ректора, но из-за споров, скандалов и судебных разбирательств они так и не состоялись. Тогда из числа соискателей исключили Риту Тория, преподавателя Академии госслужбы и управления, после чего она начала с вузом судебные тяжбы.

Те же, кто захочет сейчас побороться за кресло ректора СГУ, должны соответствовать определенным требованиям. В частности, на эту должность могут выдвигаться лица не старше 65 лет с высшим образованием, имеющие ученую степень и ученое звание, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет и дополнительное профобразование в области государственного муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики.

Выдвигать кандидатуры на должность ректора СГУ могут Ученый совет университета, ученые советы институтов и общие собрания трудовых коллективов структурных подразделений университета, численность которых не менее 30 человек. Претендент может также предложить свою кандидатуру самостоятельно.

Претенденты должны представить документы в Комиссию по выборам ректора — с 19 марта до 11 часов 27 марта 2019 года. Список кандидатов утвердят на заседании Ученого совета университета 27 марта. После этого до 5 апреля документы кандидатов должны быть предоставлены в Аттестационную комиссию Минобрнауки России. Заседание там назначено на 16 апреля 2019 года. Затем претендентам предстоит пройти ряд организационных процедур, в том числе провести агитационную кампанию.

На кресло главного руководителя СГУ в 2017 году претендовали пять кандидатов - Ольга Сотникова, Павел Васильев, Ариф Шихвердиев, Нина Нестерова и Рита Тория. Уже сейчас известно, что от приставки "исполняющей обязанности" постарается избавиться нынешний ректор. 19 марта Ученый совет вуза единогласно выдвинул кандидатуру Ольги Сотниковой для участия в выборах.

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"Судом установлен факт нарушения университетом процедуры выборов ректора. Решение это университетом не оспорено. Это значит, что всю процедуру выборов ректора необходимо начать с самого начала — с момента формирования комиссии по выборам", - высказал свою позицию адвокат Риты Тория Виктор Воробьев. (подробности)