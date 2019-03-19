Жители Коми платят за отсутствующий мусор, потому что не могут получить нужные справки

В Общественной палате Коми прошла прямая линия, темой которой стала оплата жилищно-коммунальных услуг. Люди жаловались на тройные тарифы и невозможность получить справки, избавляющие от лишних счетов за вывоз ТБО.

Получить необходимые документы не смогла Вера Краева из села Палевицы Сыктывдинского района:

— Кроме квартиры, где сейчас живу, у меня есть дом, который достался в наследство. Вынуждена платить и там, и там. Во втором доме я не прописана, там не живу. Получить справку, подтверждающую этот факт, я не могу — в администрации не дают. Что делать?

Ольга Микушева посоветовала ещё раз обратиться в администрациюФото: Дарья ЮДИНА

Замдиректора службы Стройтехжилнадзора республики Ольга Микушева посоветовала снова обратиться в администрацию или в «Коми энергосбытовую компанию».

С тем же самым вопросом обратилась сыктывкарка Ксения Козлова:

— Сейчас живу с ребенком на улице Морозова. На той же улице я купила квартиру, являюсь там собственницей. Также я временно прописана у родителей. Плату за вывоз мусора начисляют за все квартиры. У меня есть акт, подтверждающий фактическое проживание в первой квартире, но его нигде не принимают. Куда можно обратиться?

Людмила Костромина объяснила, как избавиться от третьей квитанцииФото: Дарья ЮДИНА

— По федеральному законодательству вы обязаны платить за вывоз мусора с объектов, собственницей которых являетесь. В случае с временной пропиской — отправьте нам этот акт, вам сделают перерасчет, — объяснила директор по биллингу и клиентскому сервису АО «Коми энергосбытовой компании» Людмила Костромина.

Земзякова Людмила из поселка Верхнеижемский Сосногороского района удивилась троекратному росту тарифов за капремонт:

— С этого года у нас выросла плата за капремонт на 316 процентов. Это законно?

Действительно с 1 января этого года повысился размер взноса на капитальный ремонт. Но это повышение было необходимо, чтобы обеспечить реализацию региональной программы по капитальному ремонту. Но даже это повышение не соответствует критерию, экономически обоснованный взнос должен быть ещё выше. Рост взноса позволит привести наш жилищный фонд в нормальное состояние, ответила Ольга Микушева.

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