2019-03-26T15:56:35+03:00
Происшествия

Прения по делу Гайзера продолжались до позднего вечера

Но прокурор не успел огласить требования по приговору
Алиса КОЗЛОВА
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Вячеслав Гайзер и его предполагаемые сообщники до сих пор не услышали требование прокурора по наказанию. Фото: www.komikz.ruВячеслав Гайзер и его предполагаемые сообщники до сих пор не услышали требование прокурора по наказанию. Фото: www.komikz.ru
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В Замоскворецском районном суде города Москвы продолжаются прения по резонансному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Вчера в 11 часов началось выступление прокурора, которое затянулось почти до 22 часов. Сегодня гособвинитель продолжил зачитывать обвинение.

- На данный момент прокурор не дошел до объявления требований по мере наказания для фигурантов. Скорее всего, требования прокуратуры станет известно сегодня вечером, - сообщили "КП в Коми" в пресс-службе суда.

Напомним, Вячеслав Гайзер был арестован в 19 сентября 2015 года. Ему и еще 18 фигурантам, в числе которых находились члены правительства Коми, было предъявлено обвинение в создании и участии в преступном сообществе, получении взяток, легализация средств, полученных преступным путем, и мошенничество. Все финансовые махинации совершались в особо крупном размере. Ключевые позиции в иерархии преступного сообщества занимали бывший топ-менеджер "Реновы" Александр Зарубин, а также некогда первые лица республики: Владимир Торлопов, Алексей Чернов и Константин Ромаданов (уже приговорен к 7 годам лишения свободы со штрафом в 147 миллионов рублей)

Ранее следственные органы сообщали, что по совокупности преступлений Вячеславу Гайзеру и его предполагаемым подельникам грозит до 25 лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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