2019-03-27T17:35:13+03:00
Общество

Список соискателей на пост ректора СГУ им.Питирима Сорокина утвердили без обсуждения

На должность руководителя вуза претендуют семь человек
Алиса КОЗЛОВА
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Ученый совет утвердил список кандидатов на пост ректора СГУ им.П.СорокинаУченый совет утвердил список кандидатов на пост ректора СГУ им.П.СорокинаФото: Алиса КОЗЛОВА
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Ученый совет Сыктывкарского государственного университета им.Питирима Сорокина утвердил список кандидатов на пост ректора. В перечень вошли семь человек - это преподаватели госуниверситета и Академии госслужбы, а также один предприниматель.

- Сегодняшнее заседание не предполагает обсуждений, подробнее обсуждать кандидатов мы будем после аттестационной комиссии, - объявил на совете Юрий Козырев, заведующий кафедрой философии и этики института гуманитарных наук.

Нынешний руководитель вуза Ольга Сотникова также претендует на должность ректора Фото: Алиса КОЗЛОВА

Нынешний руководитель вуза Ольга Сотникова также претендует на должность ректораФото: Алиса КОЗЛОВА

В утвержденный список вошли 7 человек:

- Ольга Сотникова, и.о ректора СГУ им.П.Сорокина,

- Павел Васильев, проректор по экономическим и социальным вопросам СГУ им.П.Сорокина,

- Анна Гагиева, профессор кафедры управления информационно-документационными и социально-политическими процессами Коми республиканской академии государственной службы и управления,

- Владимир Миронов, начальник департамента научной и проектно-инновационной деятельности СГУ им.П. Сорокина,

- Александр Сычев, экс-проректор по административно-хозяйственной работе СГУ им.П.Сорокина, ныне предприниматель,

- Рита Тория, преподаватель Коми республиканской академии государственной службы и управления,

- Эмин Ягубов Зафар-оглы, первый проректор СГУ им.П.Сорокина.

Данный список до 3 апреля будет направлен в министерство науки и высшего образования России. Аттестационная комиссия министерства 16 апреля рассмотрит документы кандидатов. Не исключено, что часть соискателей будет отсеяна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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