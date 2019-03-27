В Сыктывкаре завершился прием заявлений от соискателей на пост ректора СГУ им.П.Сорокина

27 Март 13:44 2019-03-27T13:55:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в 11 часов в Сыктывкарском госуниверситете имени П.Сорокина завершился прием документов от кандидатов на должность ректора вуза. И сегодня же в главном корпусе университета состоится заседание ученого совета, на котором будет утвержден список кандидатов на должность руководителя СГУ.

Напомним, выборы ректора стартовали еще 19 марта. Тогда на внеочередном заседании ученого совета было утверждено положение о выборах, план мероприятий и состав комиссии по выборам ректора.

Тогда же ученый совет выдвинул своего кандидата на главную руководящую должность вуза - это Ольга Сотникова, исполняющая обязанности ректора СГУ им. П.Сорокина с ноября 2016 года. Она заняла это место после того, как прежний ректор Наталья Михальченкова перешла на должность министра образования, науки и молодёжной политики РК.

Отметим, что в последний раз выборы ректора Сыктывкарского госуниверситета прошли в 2010 году. Тогда победу на выборах одержал Василий Задорожный.

ИСТОЧНИК KP.RU