Семье погибшей на Байкале воркутинки удалось собрать средства на транспортировку тела

В Иркутске 20 марта туристка из Воркуты Алла Бахвалова провалилась в становую трещину на льду озера Байкал. Ей удалось выбраться оттуда, однако женщина погибла от переохлаждения до прибытия спасателей. Друзья Аллы Бахваловой организовали сбор средств для транспортировки тела. Необходимые деньги уже удалось собрать, сообщают родные погибшей.

Родным и близким Аллы предстоят тяжелые хлопоты — транспортировать тело на родину. Немалые средства собрали за считанные дни. Сын погибшей Александр уже выехал в Иркутскую область за телом матери.

Напомним, что 50-летняя жительница Воркуты Алла Бахвалова собиралась пройти по тропе от поселка Большое Голоустное до поселка Большие Коты Иркутского района. Часть пути она решила проехать на коньках по льду Байкала, передает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Женщина упала в трещину на льду Байкала, самостоятельно выбралась на поверхность и лежала, пока ее не обнаружила группа проходящих мимо туристов. На тот момент она была уже без сознания и умерла до приезда спасателей от переохлаждения, рассказали знакомые с ситуацией туристы Иркутской области.

Аллу знали все туристы заполярного города. Новость о трагической кончине женщины стала для них шоком.

- Алла искренне любила путешествия. За ее плечами были как водные, так и горные походы. Для нас всех ее гибель - это тяжелая и невосполнимая утрата, - написали в группе «Polar Travel | Туризм на Полярном Урале».

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