Черный юмор Достоевского: в Сыктывкаре вместо старухи-процентщицы "отрубили голову" курице

Мрачный Петербург Достоевского, под удручающим воздействием которого в воспаленном мозгу Раскольникова созрел план убийства старухи-процентщицы, заиграл нуарными красками. Студенты школы-студии МХАТ воплотили сюжет классического романа "Преступление и наказание" в жанре криминальной драмы с сокращенным названием "П. и Н.". И вчера сыктывкарский зритель смог оценить, удалось ли молодым артистам в полной мере ответить на философско-мировоззренческий вопрос главного героя: "Тварь я дрожащая или право имею?" Премьера спектакля состоялась в столице Коми на сцене Академического театра драмы им. В.Савина в рамках театрального фестиваля.

Сюжет классического романа разыгран в жанре криминальной драмы. Фото: Екатерина Цветкова группа "Школа-студия МХАТ" в соцсети "Вконтакте"

В канву постановки естественным образом вплелись джазовые композиции, диалоги со зрителем и черный юмор - режиссер точно и умно расставил акценты в спектакле, сделав ставку на интерактив, живую музыку и яркие актерские работы. Персонажей романа доверили исполнить четырем артистам - в мужские роли перевоплотились Федор Левин и Кирилл Одоевский, все женские образы взяли на себя Кристина Якимушкина и Эва Мильграм. Интересный режиссерский ход стал настоящим вызовом для молодых актеров, которым удалось глубоко прочувствовать сомнения и боль Родиона Раскольникова (главного героя поочередно играли оба актера) и трагедию Сонечки Мармеладовой. Квартету актеров удалось в одном спектакле воплотить образы бесхребетного пьянчуги Мармеладова, сухой и расчетливой Алены Ивановны и ее несчастной сестры Лизоньки, хладнокровного и циничного Свидригайлова и других героев романа. Перевоплощение происходило на глазах у зрителей, причем без переодеваний в новые костюмы, без грима и реквизита, а исключительно за счет актерского мастерства.

- Этот спектакль я считаю самым трудным из всех, что мы играем на курсе, - признался "КП в Коми" уже после спектакля Федор Левин, - очень непросто играть нескольких героев, но с точки зрения актерского опыта, это, конечно, самая развивающая постановка.

Актеры перевоплощались в новых героев на глазах у зрителей. Фото: Екатерина Цветкова группа "Школа-студия МХАТ" в соцсети "Вконтакте"

Апофеозом спектакля стала сцена убийства - эпизод был сделан максимально реалистично, но вместо Алены Ивановны актеры топором отрубили голову.... живой курице (это был всего-лишь фокус, птица не пострадала).

- Мы долго думали как сыграть сцену убийства и решили, что мы не сможем убить человека, поэтому принесли на сцену вот эту курицу, - с такими словами обратился к зрительному залу актер Кирилл Одоевский, предваряя казнь пернатой героини.

Эпизод убийства несчастной птицы заставил схватиться за сердце сердобольных зрителей.

- Нет! Не убивайте ее! - кричали зрители.

- Хватит! Перестаньте! - возмущались женщины, когда актер заносил топор над головой бедной птахи.

Главный герой завершил преступление на джазовой ноте, исполнив песню с экзистенциональным смыслом "Who's gonna save my soul" ("Кто спасет мою душу?"). Живая музыка шла фоновой иллюстрацией всего спектакля. Актеры пели, играли на музыкальных инструментах, и, что важно, время от времени выходили из образов и в очень непосредственной форме выстраивали диалог с залом. По задумке режиссера Алексея Розина, зрители были активными участниками спектакля, и это очень оживило постановку. Оригинальный окрас интерактиву придал современный юмор и вкрапления текстов популярных хитов в монологи главных героев. С подачи молодых артистов пессимистичный и глубокий роман Достоевского был представлен в незаурядной театральной постановке.