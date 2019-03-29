Сыктывкарские театралы за полтора часа проехали на "Транссибе" через всю Россию

…С запада на восток, навстречу движения времени, а потом обратно – неделю туда, неделю назад – движется поезд «Москва – Владивосток». Пассажиры, которые садятся в него на разных станциях, представляют собой случайную и потому вполне убедительную выборку типичных судеб людей наших дней, а их житейские истории складываются в большую метаисторию страны.

Этот документальный сюжет лег в основу спектакля «Транссиб». Вечером 28 марта на сцене Академического театра драмы имени Савина в Сыктывкаре его представили актеры школы-студии МХАТ в рамках театрального фестиваля.

Идея представления выросла из экспериментального задания, которое было дано молодым актерам МХАТа. Им предстояло пообщаться с обычными людьми из плацкартного вагона самого долгого железнодорожного рейса России по Транссибирской магистрали, записать их истории, а затем сыграть их.

Год назад коллектив уже привозил в Коми похожую пьесу, где актеры-студенты МХАТа изображали стариков. Теперь герои стали более разнообразными. Их разговоры – это средство заполнить время, которое тянется в дороге так томительно. Время, по сути, и оказывается главным персонажем рассказа: раскрываясь перед незнакомцами, пассажиры, ненадолго объединенные замкнутым пространством вагона, пересматривают свою жизнь, пытаются понять ее цель, подвести итог тому, что было сделано.

Несколько разных персонажей говорят, что хотели бы оставить свой след на земле, но не знают, какой. Многие из них занимаются творчеством – пишут рассказы для сайта «Проза.ру», поют песни в переходах, читают рэп, словно пытаясь сохранить частичку себя в вечности, и тут же осознавая, что это «никому не нужно».

В монологах то и дело всплывают темы надвигающейся старости, болезней и смерти, но философское отношение к ним простых людей лишает эти темы обычно присущего им трагизма. Отпечаток времени лежит и на рассуждениях о сегодняшней России: олигархах, повсеместной коррупции, бедности и неустроенности жителей провинции.

За несколько минут перед нами проходят и уже становятся почти родными чудаковатые и смешные, очень узнаваемые типажи.

Сыктывкарские театралы хорошо приняли спектакль. После финала – песни «Широка страна моя родная», державный пафос которой явно контрастировал с последним монологом безработной, признавшейся, что готова душить людей, а вот собак любит, – весь зал несколько минут аплодировал стоя.

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