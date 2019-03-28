2019-03-28T17:31:36+03:00
Звезды

Школа-студия МХАТ в поисках талантов приехала в Сыктывкар

В столице Коми прошел первый тур поступления в престижный театральный вуз
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.netcomedy.netФото: www.netcomedy.net
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В Сыктывкаре прошел отбор в школу-студию МХАТ. Просмотр абитуриентов состоялся вчера на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина. Преодолеть первый этап поступления в престижный театральный вуз попытались 32 человека, и только семь соискателей прошли через плотное сито отбора. "Это довольно щедро! На втором туре этих ребят ждет более жесткая конкуренция", - подчеркнул на сегодняшней пресс-конференции режиссер-педагог МХАТа Алексей Розин.

- Уровень подготовленности у всех ребят разный, но ко всем применялись одинаковые критерии отбора. Конечно, мы оценивали внешние данные и речь, но, в первую очередь, оценивали наличие актерского гена. Может ли человек привлекать к себе внимание и удерживать его, может ли он быть интересным зрителю. У человека должно быть особое обаяние и энергетика, - объяснил особенности отбора будущих студентов Алексей Розин.

Просмотр включал традиционный набор требований - абитуриенты читали басни, стихи или прозу, пели песни и танцевали. Среди счастливчиков, прошедших во второй тур, есть студенты колледжа искусств, а также простые выпускники школ. Шесть абитуриентов - сыктывкарцы, еще одна девушка приехала на прослушивание из Визинги. Все ребята получили возможность участвовать во втором туре отбора студентов в школу-студию МХАТ. Всего для поступления в вуз необходимо пройти три тура. Второй и третий туры пройдут уже летом.

- Учеба в театральном вузе сопряжена с высокими нагрузками на психику человека и постоянными физическими тренировками. Это довольно сложный и интимный процесс. Студенты и педагоги находятся в некоем "реакторе", в котором идет переплавка характеров и формирование профессиональных качеств актеров, - рассказал "КП в Коми" Алексей Розин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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