2019-04-02T16:06:46+03:00
Туризм

Бывший ведущий шоу "Орел и решка" рассказал, как пас оленей в тундре

Воркутинец Евсей Ковалев снял цикл блогов о приключении по Республике Коми
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Фото: instagram.com/isnowshining/Фото: instagram.com/isnowshining/
Изменить размер текста:

Бывший ведущий трэвел-шоу «Орел и решка» Евсей Ковалев продолжает рассказывать своим подписчикам о путешествии по родной Республике Коми. Он уже описал свою непростую дорогу до Воркуты, а теперь очередь дошла и до истории о цели его поездки. Новый блог носит название «За горизонтом: как я оленей пас».

Приехав в заполярный город, Евсей неделю просидел дома, изредка прогуливаясь по Воркуте и вспоминая свое детство. На девятый день путешественник сел на поезд до станции Сивая Маска. Оттуда на снегоходе он поехал в лесотундру искать оленеводов.

- Их жизнь - одно большое недоразумение, в котором они умудряются быть счастливыми, а люди со стороны - перезагружать свои ценности, трезвее смотреть на проблемы и становиться сильнее. Во всяком случае, я на это надеюсь, - гласит превью к видео.

За пять дней Евсей познакомился с укладом жизни оленеводов, научился ставить и убирать чум, перегонять и пасти стадо. Большую часть своего ролика экс-ведущий «Орла и решки» посветил беседе с оленеводами.

- Сейчас никто не хочет в чум ехать. Может, научиться сложно. Много всяких тонкостей, всего сразу не поймешь, - объяснил оленевод Алексей Хозяйнов.

В январе Евсей столкнулся и со знаменитыми северными морозами, но его новые заботливые друзья дали молодому человеку одежду и обувь из оленьей шкуры.

- Это место замечательно по-своему, - сделал вывод из своего путешествия Евсей. - Уезжаешь оттуда и понимаешь, что это была другая планета, но неизведанная не только за горизонтом. Она вокруг нас. Ближе, чем кажется. Счастливые люди без связи и экзистенциальных проблем пасут себе оленей в 12 лет с полным комплексом взрослых обязанностей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Бывший ведущий «Орла и решки» Евсей Ковалев выпустил новый сюжет о путешествии по Коми

Бывший ведущий трэвел-шоу «Орел и решка» Евсей Ковалев два дня назад опубликовал в своем блоге свежий выпуск под названием «За горизонтом: Часть Первая». Сюжет о его путешествии по Коми посмотрели уже 11 тысяч человек (подробности)

Бывший ведущий «Орла и решки» Евсей Ковалев застрял в Печоре

По пути из Воркуты с ним произошла неприятность (подробности)

Бывший ведущий «Орла и решка» рассказал, сколько зарабатывает на своем блоге

Евсей Ковалев сейчас находится в своей родной Воркуте (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Планируем поездку в Крым на машине: все, что нужно знать о подготовке путешествия
Абсолютная свобода передвижения, возможность посмотреть затерянные уголки полуострова, куда не ходят автобусы, - вот главная причина, по которой поездку в Крым на машине выбирает большинство туристов
Новости 24
В Следственном комитете по Коми сообщили, когда возобновят поиски убитых Анастасии Щетининой и Анны Нестеровой
Синоптики Коми рассказали о погоде на апрель
К реконструированному аэропорту в Соколовке планируют пустить поезда
В Коми бывший заместитель сити-менеджера Артеев освобожден от наказания
Школьные уборщицы из Усть-Вымского района отстояли свое право на работу
В Усинске на отлов собак выделят почти 870 тысяч рублей
В Сыктывкаре создана онлайн карта ремонта автодорог
Подкармливающих медведей жителей Коми будут штрафовать
Врачи осмотрели 11 участников аварии в ДТП в Усинске
Откосить нельзя служить: ижемских уклонистов оштрафовали на 40 тысяч рублей
В Сыктывкаре закрыты все автомобильные ледовые переправы
Коми ученых наградили на международном научном салоне за картофель для Арктики
У Дома дружбы народов новый директор
В Печоре ищут мужчину с охотничьими лыжами
В Усинске "десятка" на "встречке" столкнулась с микроавтобусом "Мерседес"
Республика Коми вошла в рейтинг провинций с высокими зарплатами
Безналичная оплата проезда: теперь и в автобусах Усинска
История лабрадора Лавруши, которого выбросили умирать на помойку, стала известна за пределами Коми
В Коми определили "гроссмейстера" в местах не столь отдаленных
Бузова носит подаренное шоуменом из Коми кольцо на безымянном пальце