Бывший ведущий шоу "Орел и решка" рассказал, как пас оленей в тундре

Бывший ведущий трэвел-шоу «Орел и решка» Евсей Ковалев продолжает рассказывать своим подписчикам о путешествии по родной Республике Коми. Он уже описал свою непростую дорогу до Воркуты, а теперь очередь дошла и до истории о цели его поездки. Новый блог носит название «За горизонтом: как я оленей пас».

Приехав в заполярный город, Евсей неделю просидел дома, изредка прогуливаясь по Воркуте и вспоминая свое детство. На девятый день путешественник сел на поезд до станции Сивая Маска. Оттуда на снегоходе он поехал в лесотундру искать оленеводов.

- Их жизнь - одно большое недоразумение, в котором они умудряются быть счастливыми, а люди со стороны - перезагружать свои ценности, трезвее смотреть на проблемы и становиться сильнее. Во всяком случае, я на это надеюсь, - гласит превью к видео.

За пять дней Евсей познакомился с укладом жизни оленеводов, научился ставить и убирать чум, перегонять и пасти стадо. Большую часть своего ролика экс-ведущий «Орла и решки» посветил беседе с оленеводами.

- Сейчас никто не хочет в чум ехать. Может, научиться сложно. Много всяких тонкостей, всего сразу не поймешь, - объяснил оленевод Алексей Хозяйнов.

В январе Евсей столкнулся и со знаменитыми северными морозами, но его новые заботливые друзья дали молодому человеку одежду и обувь из оленьей шкуры.

- Это место замечательно по-своему, - сделал вывод из своего путешествия Евсей. - Уезжаешь оттуда и понимаешь, что это была другая планета, но неизведанная не только за горизонтом. Она вокруг нас. Ближе, чем кажется. Счастливые люди без связи и экзистенциальных проблем пасут себе оленей в 12 лет с полным комплексом взрослых обязанностей.

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