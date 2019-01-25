Бывший ведущий «Орла и решки» застрял в Печоре

Бывший ведущий трэвел-шоу «Орел и решка» Евсей Ковалев продолжает свое автомобильное путешествие по России. Напомним, свое приключение он начал в Москве, затем заехал в Ярославль, Сергиев Посад, Кострому, Киров, Ухту и Печору. Доехав до своей родной Воркуты, он познакомился с бытом оленеводов, о котором расскажет в своем секретном проекте.

Однако на пути в белокаменную путешественник столкнулся с проблемой. О ЧП Евсей рассказал в своем Instagram.

- Вчера вечером я вернулся в Печору за машиной, забрал ее и был готов ехать в Москву. Как вы можете заметить я еду, но не совсем в Москву и не совсем сам, - констатировал печальный факт вокрутинец.

Оказалось, что у экс-ведущего сломалась машина.

- Если у вас в Печоре есть лишняя коробка от SF5 turbo , то я охотно с вами пообщаюсь на этот счет, - выразил надежду на благоприятный исход события блогер.

Уже позже путешественник выложил небольшое видео из авто-салона Печоры, в котором механики разбирались с поломкой авто евсея.

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