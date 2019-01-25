2019-01-25T12:28:03+03:00
Туризм

Бывший ведущий «Орла и решки» застрял в Печоре

У Евсея Ковалев сломалась машина, на которой он путешествует по северу России
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Скрин из видеоСкрин из видео
Изменить размер текста:

Бывший ведущий трэвел-шоу «Орел и решка» Евсей Ковалев продолжает свое автомобильное путешествие по России. Напомним, свое приключение он начал в Москве, затем заехал в Ярославль, Сергиев Посад, Кострому, Киров, Ухту и Печору. Доехав до своей родной Воркуты, он познакомился с бытом оленеводов, о котором расскажет в своем секретном проекте.

Однако на пути в белокаменную путешественник столкнулся с проблемой. О ЧП Евсей рассказал в своем Instagram.

- Вчера вечером я вернулся в Печору за машиной, забрал ее и был готов ехать в Москву. Как вы можете заметить я еду, но не совсем в Москву и не совсем сам, - констатировал печальный факт вокрутинец.

Оказалось, что у экс-ведущего сломалась машина.

- Если у вас в Печоре есть лишняя коробка от SF5 turbo , то я охотно с вами пообщаюсь на этот счет, - выразил надежду на благоприятный исход события блогер.

Уже позже путешественник выложил небольшое видео из авто-салона Печоры, в котором механики разбирались с поломкой авто евсея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евсей Ковалев.

Бывший ведущий «Орла и решка» рассказал, сколько зарабатывает на своем блоге

Бывший ведущий шоу «Орел и решка» Евсей Ковалев сейчас находится в родной Воркуте. Там путешественник снимает собственный проект о жизни оленеводов (подробнее...)

Ведущий «Орла и решки» из Воркуты переехал жить в багажник

Проект «Орел и решка. Перезагрузка» закрылся. Напомним, что с сентября 2018 года одним из ведущих шоу был воркутинец Евсей Ковалев. За три месяца молодой человек побывал в Грузии, Монголии, Франции и других странах. Однако Евсей не планирует оседать на месте и уже готов к новым путешествиям (подробнее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сыктывкарцы продолжают биться за спорный участок в Орбите
На выходных в Коми ожидается до минус 43 градусов
Два крупных ТРЦ в Сыктывкаре рискуют получить штрафы за невывоз снега
В Коми разыскивают пенсионера, который пропал накануне Нового года
В Коми подорожала капуста, но подешевели огурцы
В Воркуте сугробы выросли до 225 сантиметров
На камеру видеонаблюдения попал поджог автомобиля в одном из дворов Сыктывкара
В Сыктывкаре продолжаются поиски Эльвиры Эрберт
Мэрия Сыктывкара напоминает, как подать заявление для приема ребенка в первый класс
В Сыктывкаре скоро стартует запись детей в первые классы
Лайфхак: как не обморозиться на холоде
В Коми по поручению минприроды отстреляют 100 волков
Из Национальной библиотеки вывезут весь фонд - 2 млн 300 тыс. книг, брошюр и документов
В Сыктывкаре мужчина напал на полицейских с ножом
Из больницы выписали всех пострадавших в ДТП возле краснозатонского моста
На воркутинской шахте "Воргашорская" срочно эвакуировали горняков
В Сыктывкаре бойцы спецназа провели уроки мужества для юных курсантов
В Емве простились с погибшей при пожаре семьей
Интернет-петицию против свалки на Шиесе подписали свыше 9 тыс. человек
В Ухте женщина-инвалид заживо сгорела в своей квартире
Жители Коми могут сообщить об опасных крышах
В Коми уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога
Под Ухтой мужчина убил человека на автобусной остановке
Сыктывкарские школы могут перейти на пятидневку
Бывший ведущий «Орла и решки» Евсей Ковалев изучает быт оленеводов